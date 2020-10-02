Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників.

Перелік опубліковано на сайті ЄС.

Як повідомлялось раніше, 2 жовтня лідери Європейського союзу домовилися ввести санкції щодо чиновників режиму самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка.

Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому.

В опублікованому документі зазначено 44 особи, проте імена першої четвірки невідомі. До оприлюдненого переліку потрапили:

Караєв Юрій, міністр внутрішніх справ Казакевич Геннадій, перший заступник міністра МВС, начальник Кримінальної міліції Барсуков Олександр, заступник міністра МВС Хоменко Сергій, заступник міністра МВС Назаренко Юрій заступник міністра МВС, командувач Внутрішніми військами Атабеков Хазалбек, заступник командувача Внутрішніми військами Биков Олександр, голова Спеціального загону швидкого реагування (рос. СОБР) Шепелев Олександр, начальник управління охорони і безпеки Міністерства внутрішніх справ Балаба Дмитро, голова ОМОН Мінська Кубраков Іван, начальник ГУВС Мінського міськвиконкому Гамола Максим голова УВС Московського району Мінська Алешкевич Олександр, перший заступник начальника РВВС по Московському району Мінська, начальник кримінальної поліції Галенка Андрій Васильович Галенко заступник начальника РВВС по Московському району Мінська, начальник кримінальної поліції Васильєв Олександр, керівник УВС Гомеля Шуляковський Олег, перший заступник начальника УВС Гомеля, начальник кримінальної поліції Васильєв Анатолій, заступник начальника УВДГомеля, начальник поліції громадської безпеки Астрейко Олександр начальник УВС Брестського облвиконкому Журавський Леонід, голова ОМОН Вітебська Домарнацький Михайло, голова ОМОН Гомеля Міховіч Максим, голова ОМОН Бреста Маткін Олег голова Управління виконання покарань МВС Соколовський Іван, голова СІЗО Окрестина в Мінську Вакульчик Валерій, екс-голова Комітету державної безпеки (КДБ), статс-секретар Ради безпеки Білорусі Теребов Сергій, перший заступник голови КДБ Реуцький Дмитро, заступник голови КДБ Калач Володимир, заступник голови КДБ Чернишов Олег, заступник голови КДБ Конюк Олександр, генеральний прокурор Білорусі Єрмошина Лідія, голова Центрвиборчкому Білорусі Іпатов Вадим, заступник голова Центрвиборчкому Білорусі Дмухайло Олена, секретар Центрвиборчкому Білорусі Гуржій Андрій, член Центрвиборчкому Білорусі Дорошенко Ольга, член Центрвиборчкому Білорусі Калиновський Сергій, член Центрвиборчкому Білорусі Кацубо Світлана, член Центрвиборчкому Білорусі Лосякін Олександр, член Центрвиборчкому Білорусі Плишевський Ігор, член Центрвиборчкому Білорусі Рахманова Марина, член Центрвиборчкому Білорусі Слижевский Олег, член Центрвиборчкому Білорусі Целіковец Ірина, член Центрвиборчкому Білорусі

Нагадаємо, Білорусь вже відреагувала на санкції Європейського союзу та ввела свої у відповідь.