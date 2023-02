Про це повідомляє пресслужба Ради Європейського Союзу.

Зазначається, що найманці “Вагнера” діють в Україні, Лівії, ЦАР, Малі та Судані.

Діяльність групи Вагнера, як сказав високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, становить загрозу для людей в країнах, де вони діють, та для Євросоюзу.

Крім того, вони ставлять під загрозу міжнародний мир і безпеку, оскільки діють за межами будь-якого правового поля, вважає Боррель.

До санкційного списку внесли вісім осіб та сім юридичних осіб у межах спеціального санкційного механізму ЄС за порушення прав людини. Зокрема, одну особу — за санкційним режимом щодо Малі, двох — у зв’язку з діями, спрямованими на підрив територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.

Перелік включає й двох командувачів сил “Вагнера”, які брали активну участь в окупації Соледара у січні 2023 року, керівника групи Вагнера у Малі, де найманці Вагнера брали участь у насильницьких діях та численних порушеннях прав людини, включно з позасудовими стратами, та низки важливих членів групи у ЦАР.

Серед компанії під обмеження потрапили: Meroe Gold, M-Invest та її керівник, Lobaye Invest Sarlu та Diamville, які пов’язані з діяльністю “Вагнера” у Судані й ЦАР. Окрім того, це також PR-структура групи Foundation for the Defence of National Values (FDNV) із керівником та радіостанція Lengo Sengo.

Євросоюзом передбачають замороження активів, заборону в’їзду та транзиту через країни ЄС та заборону для громадян і компаній у ЄС надавати їм кошти.