ЄС запровадив зміни до 11 пакета антиросійських санкцій щодо покарання третіх країн, які допомагають РФ – Politico

Після ухвалення 10 пакетів санкцій проти РФ, ЄС розробляє новий механізм покарання країн, які дозволяють Росії ухилятися від вже запроваджених обмежень. Якщо треті країни, наприклад у Центральній Азії, не виконають західні санкції проти РФ або не зможуть пояснити раптове зростання торгівлі забороненими товарами, вони зіткнуться з покаранням ЄС.

Джерело: Politico

Попри суворі санкції Росія продовжує отримувати чутливі технології – такі як дрони та мікроелектроніка – через треті країни, зокрема Казахстан, за допомогою місцевих компаній, засновками яких є росіяни.

Після цього ЄС вирішив боротись з третіми країнами, котрі таким чином допомагають РФ обійти санкції. Водночас не всі члени Євросоюзу підтримують запровадження покарання проти таких держав.

Вони побоюються, що такий механізм зашкодить дипломатичним відносинам і навіть підштовхне ці треті країни в обійми Росії та Китаю. Згідно з попереднім дискусійним документом від 5 травня, Німеччина пропонує зосередитися на компаніях, а не вдарити по країнах, які дозволяють реекспортувати санкції до Росії .

Остання версія пропозиції санкцій передбачає більш обережний і поетапний підхід перед тим, як націлюватися на треті країни.

Наприклад, документ класифікує такі кроки як “виняткові, крайні заходи”. І, як остання зміна до проєкту, Комісія мала б продемонструвати, що “вжиті альтернативні заходи були неефективними”, перш ніж карати треті країни.

Це вже другий випадок, коли Комісія вводить додаткові гарантії в пропозицію, щоб врахувати занепокоєння країн, навіть попри те, що експерти з питань санкцій попереджають, що загроза інструменту має бути достатньо достовірною, щоб він спрацював.

Заборона проти обходу — не єдине нерозв’язане питання. До прикладу, Греція та Угорщина не бажають підтримувати новий пакет санкцій, вимагаючи, аби спершу Україна викреслила їх зі списку міжнародних спонсорів війни.

Країни ЄС тепер сподіваються досягти угоди щодо пакета наступного тижня, повідомили троє дипломатів ЄС.

Напередодні наступної дискусії представників ЄС 7 червня відбудуться консультації.

“Угода досягнута”, — сказав один із них, додавши, що точні терміни “ще важко передбачити”.