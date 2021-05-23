Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на екстрену посадку в Мінську літака авіакомпанії Ryanair 23 травня, на борту якого перебував творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Голова Єврокомісії заявила, що порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки.

“Абсолютно неприйнятно змушувати Ryanair рейс з Афін до Вільнюса приземлитися в Мінську. Всі пасажири повинні мати можливість негайно продовжити свій шлях до Вільнюса, а їх безпека повинна бути забезпечена. Будь-яке порушення міжнародних правил повітряного транспорту повинно мати наслідки”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Голова Євроради Шарль Мішель у Twitter закликав звільнити всіх пасажирів літака

“Дуже стурбовані повідомленнями про вимушену посадку рейсу Ryanair в Мінську. Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити рейс і всіх його пасажирів. Розслідування інциденту Радою ЄС матиме важливе значення”, – написав Мішель.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.