Країни Євросоюзу — зокрема, Бельгія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Іспанія і Швеція — засудили прийнятий в Угорщині закон про заборону "пропаганди гомосексуалізму" серед неповнолітніх.

Заява про це була підписана в Люксембурзі на засіданні Ради із загальних справ ЄС, повідомляє агентство Reuters.

Парламент Угорщини минулого тижня схвалив законопроєкт, який забороняє поширення в школах матеріалів, які, як вважається, пропагують гомосексуальність або зміну статі. Це відбулося попри протести й критику з боку правозахисних груп і опозиційних партій.

У документі закон описується як “кричуща форма дискримінації та стигматизації щодо ЛГБТК+ через їхню сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність й самовираження”.

У середу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен назвала законопроєкт ганебним і заявила, що доручила своїм уповноваженим вжити заходів щодо того, як він набуде чинності.

У спільно підписаному листі, адресованому Фон дер Ляйєн і президенту Ради ЄС Шарлю Мішелю, лідери 16 країн, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди та Бельгію, підтримали голову виконавчої влади ЄС.

“Повага і терпимість лежать в основі європейського проєкту. Ми сповнені рішучості продовжувати ці зусилля і забезпечити те, щоб майбутні покоління Європи росли в атмосфері рівності й поваги”, – заявили вони.

Прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан виступив на захист закону й оголосив себе борцем за права ЛГБТК+.

“Я борець за їхні права. Я борець за свободу від часів комуністичного режиму. Тоді гомосексуальність каралася, а я боровся за права і свободи, тому я захисник прав гомосексуалів. Але закон не про це, він про права дітей і їхніх батьків”, – сказав він.

Сварка з Угорщиною не входить до офіційного порядку денного, але дипломати ЄС очікують, що ввечері відбудеться обговорення цього питання з Орбаном.

Зокрема, прем’єрміністр Люксембургу Ксав’є Бетель, який є відкритим геєм, заявив, що угорський закон неприйнятний.

Орбан, який наступного року буде балотуватися на виборах в Угорщині, стає все більш агресивним стосовно соціальних питань. Так, він, наприклад, заявив, що хоче захистити традиційні християнські цінності від того, що він вважає “крайнощами західного лібералізму”.

Євросоюз давно звинувачує Угорщину в підриві законності й вже почав офіційне юридичне розслідування відносно уряду Орбана.