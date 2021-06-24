Заява про це була підписана в Люксембурзі на засіданні Ради із загальних справ ЄС, повідомляє агентство Reuters.
Парламент Угорщини минулого тижня схвалив законопроєкт, який забороняє поширення в школах матеріалів, які, як вважається, пропагують гомосексуальність або зміну статі. Це відбулося попри протести й критику з боку правозахисних груп і опозиційних партій.
У документі закон описується як “кричуща форма дискримінації та стигматизації щодо ЛГБТК+ через їхню сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність й самовираження”.
У середу голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен назвала законопроєкт ганебним і заявила, що доручила своїм уповноваженим вжити заходів щодо того, як він набуде чинності.
У спільно підписаному листі, адресованому Фон дер Ляйєн і президенту Ради ЄС Шарлю Мішелю, лідери 16 країн, включаючи Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Нідерланди та Бельгію, підтримали голову виконавчої влади ЄС.
“Повага і терпимість лежать в основі європейського проєкту. Ми сповнені рішучості продовжувати ці зусилля і забезпечити те, щоб майбутні покоління Європи росли в атмосфері рівності й поваги”, – заявили вони.
Прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан виступив на захист закону й оголосив себе борцем за права ЛГБТК+.
“Я борець за їхні права. Я борець за свободу від часів комуністичного режиму. Тоді гомосексуальність каралася, а я боровся за права і свободи, тому я захисник прав гомосексуалів. Але закон не про це, він про права дітей і їхніх батьків”, – сказав він.
Сварка з Угорщиною не входить до офіційного порядку денного, але дипломати ЄС очікують, що ввечері відбудеться обговорення цього питання з Орбаном.
Зокрема, прем’єрміністр Люксембургу Ксав’є Бетель, який є відкритим геєм, заявив, що угорський закон неприйнятний.
Орбан, який наступного року буде балотуватися на виборах в Угорщині, стає все більш агресивним стосовно соціальних питань. Так, він, наприклад, заявив, що хоче захистити традиційні християнські цінності від того, що він вважає “крайнощами західного лібералізму”.
Євросоюз давно звинувачує Угорщину в підриві законності й вже почав офіційне юридичне розслідування відносно уряду Орбана.
- Раніше повідомлялося, що прем’єр Угорщини відмовився приїхати на гру своєї збірної в Німеччині на тлі скандалу з ЛГБТ.
- Детальніше про гомофобний закон, який схвалили члени угорського парламенту – читайте в статті #Букв.