Про це повідомило представництво Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.

“Санкції щодо Ірану – в рекордно короткі терміни! Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, що завдали ударів по Україні. Письмову процедуру завершено, санкції набувають чинності сьогодні вдень, після публікації в офіційному журналі”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, у представництві Чехії зазначили, що країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних осіб та однієї організації, відповідальних за постачання безпілотників. Крім цього, Європейський Союз готовий поширити санкції на ще 4 іранські організації, які вже фігурували у попередньому списку санкцій.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj — EU2022_CZ (@EU2022_CZ) October 20, 2022

Варто зазначити, що уряд Канади також оголосив про запровадження нових додаткових санкцій проти представників іранського режиму.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Це вже третій пакет санкцій, які запроваджує Канада проти іранського режиму за його грубі та систематичні порушення прав людини, а також постійні дії, націлені на дестабілізацію регіонального миру та порядку.

Нові санкції запроваджені проти 6-ти фізичних та 4-х юридичних осіб, які причетні до серйозних порушень прав людини, зокрема щодо іранських жінок, які розповсюджували пропаганду для виправдання репресій і переслідувань іранським режимом.

Санкції передбачають заборону на співпрацю з особами у санкційному списку, замороження їхніх активів, якими вони володіють на території Канади, та заборону на в’їзд до Канади.