Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що на Раді Європейського Союзу у Брюсселі планують ухвалити політичне рішення про збільшення європейських постачань зброї для України до 1 млрд євро.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Федеральний уряд Німеччини підтримує надання Україні додаткової зброї та європейського фінансування її постачання на тлі вторгнення з боку РФ.

“Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це”, – наголосила Бербок.

Вона підтвердила, що на зустрічі у Брюсселі ухвалять політичне рішення підвищити обсяг фінансування для постачання зброї та боєприпасів Україні з боку Євросоюзу вдвічі, до 1 млрд євро.

Раніше Бербок зазначила, що через необхідність згоди німецького бундестагу остаточне рішення ухвалять пізніше.

За словами Бербок, уряд ФРН подбає, щоб німецькі компанії швидко виконали відповідні замовлення. Водночас міністр відмовилася говорити про будь-які деталі надання зброї Україні, щоб забезпечити безпеку цих постачань.