Про це повідомляє німецьке видання DW.
Федеральний уряд Німеччини підтримує надання Україні додаткової зброї та європейського фінансування її постачання на тлі вторгнення з боку РФ.
“Україна потребує додаткових озброєнь, і ми, з боку Німеччини, підтримуємо це”, – наголосила Бербок.
Вона підтвердила, що на зустрічі у Брюсселі ухвалять політичне рішення підвищити обсяг фінансування для постачання зброї та боєприпасів Україні з боку Євросоюзу вдвічі, до 1 млрд євро.
Раніше Бербок зазначила, що через необхідність згоди німецького бундестагу остаточне рішення ухвалять пізніше.
За словами Бербок, уряд ФРН подбає, щоб німецькі компанії швидко виконали відповідні замовлення. Водночас міністр відмовилася говорити про будь-які деталі надання зброї Україні, щоб забезпечити безпеку цих постачань.
- Нагадаємо, Європейський Союз розпочав процедуру розгляду заявки України на членство в блоці. На засіданні Ради ЄС із закордонних справ будуть обговорювати ситуацію в Україні.
- Після початку повномасштабної війни РФ проти України у додатку “Дія” з’явилася функція допомоги ЗСУ. За час її наявності, нею скористалися вже 178 тис. українців і передали на потреби армії понад 165 мільйонів гривень.
- Китай відправить Україні понад 1,5 мільйона доларів для гуманітарної допомоги.
- Нова Зеландія виділить Україні додаткові 3,5 мільйона доларів для закупівлі нелетальної зброї. Також країна надішле захисне спорядження у межах допомоги.