Про це повідомив Боррель у Twitter.

Високий представник ЄС зазначив, що Євросоюз засуджує російські атаки.

“Глибоко шокований російськими атаками проти цивільного населення в Києві та в інших містах України. Такі дії не повинні мати місце у 21-му столітті. Я засуджую їх у найбільш рішучих термінах. Ми стоїмо поряд з Україною. Додаткова військова допомога від ЄС вже в дорозі”, — зазначив Боррель.

Зазначимо, що російські війська здійснили масові обстріли по практично всій території України. Атаки було спрямовано і проти цивільної та критичної інфраструктури.