Про це повідомив Боррель у Twitter.
Високий представник ЄС зазначив, що Євросоюз засуджує російські атаки.
“Глибоко шокований російськими атаками проти цивільного населення в Києві та в інших містах України. Такі дії не повинні мати місце у 21-му столітті. Я засуджую їх у найбільш рішучих термінах. Ми стоїмо поряд з Україною. Додаткова військова допомога від ЄС вже в дорозі”, — зазначив Боррель.
Зазначимо, що російські війська здійснили масові обстріли по практично всій території України. Атаки було спрямовано і проти цивільної та критичної інфраструктури.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Станом на 11:00 країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об’єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.