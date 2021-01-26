Про це йдеться у дослідженні руху “ЧЕСНО”.
Друге місце за представництвом у радах областей та обласних центрів посіла партія “Слуга народу”. У партії Зеленського 17,7% та 12,7% відповідно.
На третьому місці ОПЗЖ – 13,1% та 13,5%. Четверта позиція за “Батьківщиною (10,8% та 5,1%). На п’ятій сходинці “За майбутнє” (11% та 3,4%), а на шостій – “Голос” (0,4% та 2,3%).
За даними дослідження, найкращу спроможність до кандидування продемонстрували “Батьківщина”, “Слуга народу” та “За майбутнє”. Саме ці партії висунули кандидатів до більш ніж половини всіх рад в Україні та до більш ніж половини рад на кожному з п’яти рівнів (облради, райради, райради в містах, ради громад з більш ніж та менш ніж 10 тисячами виборців).
Найгіршу спроможність до кандидування продемонстрував “Голос”. На місцевих виборах 2020 року політсила претендувала на мандати лише у 14,2% рад.
Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.
- 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
- 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
- Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
- 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.
- Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.
- 24 січня в Україні відбулися повторні місцеві вибори у 13 областях.