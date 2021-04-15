Про це з трибуни Верховної Ради повідомила співголова фракції Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент #Букв.

“Європейська Солідарність” наполягає на тому, що має бути негайно проведене позачергове засідання Верховної Ради України, яке буде присвячене саме питаню протидії пандемії. Ми вимагаємо перерозподілити кошти з бюджету – тільки не на індустріальні парки для “своїх” та “інвест-нянь”, а щоб ці кошти забрали з Офісу президента, із силових та репресивних органів і передали саме медикам і військовим”, – наголосила Геращенко.

Вона зауважила, що фінансова ситуація в країні критична, а уряд вирішив для закупівлі вакцин забрати 6,5 мільярдів гривень з фінансування медичних гарантій – тобто у лікарів та медзакладів, які навпаки потребують підтримки.

“Понадплановий дефіцит Пенсійного фонду сьогодні складає більше 7,5 мільярдів гривень. Немає грошей на лікарняні, йдуть затримки виплат лікарняних і зарплат. Що відбувається сьогодні в медицині, ми знаємо. Уряд вирішив із бюджетної програми медичних гарантій за один день перекинути 6,5 мільярдів гривень на закупівлю вакцини. Це злочин. А навіщо ж ви вкатали гроші в асфальт, на “велике крадівництво”, – обурилася Геращенко.

“Ми вимагаємо проведення Ради нацбезпеки і оборони, присвяченого саме питанням вакцинування населення. Ми маємо дуже добре проаналізувати, хто ж винен у зриві вакцинації. Я вам скажу – це не Степанов, не Шмигаль, а Зеленський. Бо він призначив і Шмигаля, і Степанова і попередніх міністрів, і тих, кого ви збираєтеся ставити”, – нагадала співголова фракції.

“Ми дякуємо кожному народному депутату, які підписалися під ініціативою “Європейської Солідарності” про проведення позачергового засідання, присвяченого пандемії. Серед цих 150 підписів немає тільки підписів монобільшості, тому що вони займаються “потьомкінськими деревнями” і думають про те, як вкрасти гроші зі злиденного українського бюджету”, – резюмувала Геращенко.