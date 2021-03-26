Covid-19 Україна

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ЄС зняв заборону на експорт вакцини AstraZeneca

Лідери Європейського Союзу на саміті прийняли рішення про зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.

П’ятниця, 26 березня 2021, 15:21

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У заяві, зробленій після саміту, підкреслюється важливість глобальних ланцюжків постачань, необхідних для виробництва вакцини. Компоненти вакцини AstraZeneca виробляються у низці країн Євросоюзу.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що AstraZeneca повинна “надолужити згаяне” щодо постачання в ЄС, перш ніж експортувати дози до інших країн.

Зазначається, що поширення вакцини в державах ЄС почалося мляво, і блок звинувачує фармацевтичні компанії, в першу чергу AstraZeneca, в невиконанні постачання обіцяних доз. AstraZeneca заперечує факт невиконання умов контракту.

До кінця березня ЄС очікує отримати близько 30 мільйонів доз препарату AstraZeneca, що становить менше третини від того, на що Євросоюз сподівався.

“Очевидно, що в першу чергу компанія повинна надолужити згаяне”, – заявила фон дер Ляйен на пресконференції після віртуального саміту.

Раніше Велика Британія і Всесвітня організація охорони здоров’я звинуватили Євросоюз у так званому вакцинному націоналізмі після того, як ЄС ввів експортний контроль над дозами вакцини, виробленими всередині блоку.

Прем’єрміністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що заборона на експорт вакцини поставить під загрозу вакцинацію у Великій Британії, яка до цього була більш успішною, ніж у ЄС.

 

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон підтримав експортний контроль ЄС.

“Я підтримую той факт, що ми повинні блокувати весь експорт до тих пір, поки деякі фармацевтичні компанії не виконають свої зобов’язання перед європейцями”, – сказав він. Раніше він висловив розчарування повільними темпами вакцинації в Європі.

Як ЄС стимулюватиме вакцинацію?

Після віртуального саміту 27 країн-членів ЄС погодилися збільшити виробництво вакцин всередині блоку.

“Прискорення виробництва, доставка вакцин залишається важливим і невідкладним умовою подолання кризи”, – йдеться в спільній заяві.

ЄС також закликав виробників “дотримуватися договірних термінів постачання”.

Наскільки небезпечний коронавірус в Європі?

Третя хвиля захворювань поглинула більшу частину континентальної Європи.

В Італії зареєстровано понад 106 000 смертей, у Франції – 93 000, Німеччині – 75 000, а в Іспанії – 73 000.

Недавні дані показують, що на 100 осіб в ЄС було введено всього 12,9 дози вакцини у порівнянні з 44,7 у Великобританії і 37,2 в США.

Раніше на цьому тижні, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що британський варіант став домінуючим штамом, що циркулює в Німеччині.

Карантинні заходи повторно введені або продовжені в таких країнах, як Бельгія або Нідерланди, але особливе занепокоєння викликають східні держави ЄС.

Наприклад, з суботи Польща закриє дитячі сади, дошкільні установи та перукарні на два тижні.

У лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.

  • Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
  • У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, ДаніяШвеціяНорвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, РумуніяНімеччина, Франція, Італія#Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
  • 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
Теги: Євросоюз, AstraZeneca, вакцина, вакцинація

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