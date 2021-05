Про це у Twitter написав очільник Європейської Ради Шарль Мішель

“Рішення російського уряду про “держави, що здійснюють недружні дії” – це ще один крок до ескалації, який підриває дипломатичні відносини. Спроби розділити ЄС марні. Повна солідарність з Чехією”, – написав Мішель.

Крім того, єврочиновник публічно закликав Російську Федерацію повністю виконувати Віденську конвенцію.

The Russian government’s decision on ‘states committing unfriendly acts’ is another escalatory step & undermines diplomatic relations

Efforts to divide the EU are in vain. Full solidarity with Czech Republic @AndrejBabis

We call on Russia to fully respect the Vienna Convention

— Charles Michel (@eucopresident) May 14, 2021