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«єСмартфон», «БабусяФон» чи «єДідусь та єБабуся»: Зеленський оголосив опитування в «Дії»

У державному застосунку "Дія" сьогодні оголосили низку нових функцій, серед яких є опитування. Відповівши на запитання в додатку, українці зможуть обрати назву для іншої нової програми, за якою вакциновані пенсіонери отримуватимуть смартфон.

Вівторок, 8 лютого 2022, 15:02
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Про це оголосив президент Володимир Зеленський на конференції Diia Summit 2022.

Громадяни України віком від 60 років зможуть отримати смартфони та пільговий режим для користування ним. Для цього треба завершити курс вакцинації, який передбачає два щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Пізніше стане відомо, як саме подати заявку на участь в програмі та що передбачає пільговий режим. За словами Володимира Зеленського, програма охопить 8,5 мільйона українців.

Розробники поки не обрали назву, а запропонували зробити це українцям. Згідно з іншим оновленням у “Дії” можна проходити опитування. Оскільки сьогодні перший день, як функцію запустили, то поки доступні лише два запитання. Перше стосується того, яку назву надати послузі стосовно смартфонів для пенсіонерів. Обрати можна із трьох варіантів:  “єСмартфон”, “БабусяФон”, “єДідусь та єБабуся”. У другому питанні українцям пропонують проголосувати за найкориснішу послугу.

Зазначимо, у майбутньому будуть публікувати опитування з іншими аспектами життєдіяльності держави. Ймовірно надалі спробують застосувати його для виборів. Голосувати можна лише один раз, а відповідь не змінюється.

Теги: Володимир Зеленський, Дія, Дія, Опитування в Дії, опитування

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