Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.
Розглянувши клопотання України у справі “Олійниченко проти Росії та України”, ЄСПЛ надав Російській Федерації термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (стаття 3 Конвенції) або праву на життя (стаття 2 Конвенції).
У повідомленні зазначається, що Європейський суд з прав людини наголосив: надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються й у міждержавній справі “Україна проти Росії (Х)”.
Окрім того, заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначила, що рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією РФ, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа.
“Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених”, – заявила Ірина Мудра.
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