Європейський суд з прав людини терміново розглянув клопотання України щодо дотримання Росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти Росії (Х)" щодо військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

Розглянувши клопотання України у справі “Олійниченко проти Росії та України”, ЄСПЛ надав Російській Федерації термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (стаття 3 Конвенції) або праву на життя (стаття 2 Конвенції).

У повідомленні зазначається, що Європейський суд з прав людини наголосив: надані РФ вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються й у міждержавній справі “Україна проти Росії (Х)”.

Окрім того, заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра зазначила, що рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією РФ, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа.

“Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти Росії тепер також охоплюють і права військовополонених”, – заявила Ірина Мудра.