ЄСПЛ наперед ухвалив рішення щодо зобов’язання припинити обстріли у всіх позовах проти РФ

Про це сповістила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.
Рішення судді ухвалили у межах так званого “правила 39”, яке дозволяє ЄСПЛ ухвалювати тимчасові (забезпечувальні) заходи за скаргами та давати термінові накази державам-учасницям.
“Суд сьогодні поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: “тих, хто ховається, побоюючись за своє життя через бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров’я, води, каналізації, електроенергії та інших взаємопов’язаних послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги та безпечної евакуації”, – розповіла Юдківська.
ЄСПЛ також наказав РФ гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги. Ці заходи будуть автоматично застосованих до всіх заявників, які у своїх скаргах до Страсбурга попросять Суд про застосування “правила 39”.
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