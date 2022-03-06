ЄСПЛ наперед ухвалив рішення щодо зобов’язання припинити обстріли у всіх позовах проти РФ

Європейський суд з прав людини повторив безпрецедентне проміжне рішення за позовом "Україна проти Росії", у якому заборонив РФ продовжувати обстріли цивільної інфраструктури, затвердивши його також для усіх майбутніх скарг проти країни-агресора.

Про це сповістила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

Рішення судді ухвалили у межах так званого “правила 39”, яке дозволяє ЄСПЛ ухвалювати тимчасові (забезпечувальні) заходи за скаргами та давати термінові накази державам-учасницям.

“Суд сьогодні поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: “тих, хто ховається, побоюючись за своє життя через бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров’я, води, каналізації, електроенергії та інших взаємопов’язаних послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги та безпечної евакуації”, – розповіла Юдківська.

ЄСПЛ також наказав РФ гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги. Ці заходи будуть автоматично застосованих до всіх заявників, які у своїх скаргах до Страсбурга попросять Суд про застосування “правила 39”.