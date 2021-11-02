Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) почав розглядати позов експрезидента-утікача Віктора Януковича проти України. Янукович скаржиться, що українські суди та правоохоронні органи упереджені щодо нього.

Про це йдеться в заяві суду.

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік до Росії у 2014 році після подій Революції Гідності, подав скаргу 9 жовтня 2015 року. Однак лише восени 2021 року суд почав розгляд і звернувся до українського уряду із проханням письмово прокоментувати обставини справи.

Зокрема, Янукович скаржиться на те, що українські правоохоронні органи влади не провели ефективно розслідування замахів на нього. Він стверджує, що у 2014 році невстановлені особи намагалися силою затримати автомобілі, що входили до складу його кортежу, який прямував у бік Харкова.

Янукович заявив, що на блокпостах у Полтавській і Харківській областях кортеж нібито обстріляли. Він також запевнив, що того ж дня кортеж, що їхав у Крим, обстріляли біля Умані.

Попри те, що експрезидента не було в жодному з кортежів, він вважає, що це був замах на нього, який Україна належно не розслідувала.

До того ж Янукович стверджує, що коли він їхав до Криму, то біля Мелітополя знайшли засідку 100 озброєних людей, які вимагали розвернути кортеж політика.

Президент-утікач також каржиться на тривалість кримінальних проваджень, які порушили в Україні проти нього. Так, на його переконання, українські суди не є незалежними та неупередженими, оскільки кримінальне розслідування проти нього було проведено заочно.

Заяви українських посадовців проти нього Віктор Янукович називає “порушенням презумпції невинуватості”.