Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

“Засідання Великої Палати ЄСПЛ у справі Ukraine and the Netherlands v. Russia (nos. 8019/16, 43800/14 and 28525/20) призначено на 24 листопада 2021 року”, – пише Ліщина.

Чиновник також опублікував скрін із сайту суду. Згідно з ним, засідання заплановане на 09:15.

Зазначимо, минулого року Нідерланди подали позов до ЄСПЛ проти Росії, пов’язаний з катастрофою літака рейсу МН17 на Донбасі влітку 2014 року. У позові російську сторону називають відповідальною за порушення трьох статей Європейської конвенції з прав людини.

Пізніше стало відомо, що суд об’єднав справу України проти Росії з позовом Нідерландів.

Нагадаємо, що Boeing-777 рейсу MH17 був збитий терористами в небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилось 298 осіб. Всі вони загинули.