Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії".

Про це інформує керівник офісу президента України.

За словами Єрмака, це перша справа щодо окупації Сходу України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності.

“Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття МН17”, – повідомляє керівник офісу президента.

Також він додає, що це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за окупацію українських територій, порушення прав людини та інші злочини.

Єрмак запевняє, що це далеко не єдина справа: “Ми продовжимо системно тиснути і добивати ворога всюди”.