Про це інформує керівник офісу президента України.
За словами Єрмака, це перша справа щодо окупації Сходу України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності.
“Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття МН17”, – повідомляє керівник офісу президента.
Також він додає, що це рішення допоможе притягнути РФ до відповідальності за окупацію українських територій, порушення прав людини та інші злочини.
Єрмак запевняє, що це далеко не єдина справа: “Ми продовжимо системно тиснути і добивати ворога всюди”.
- Київський районний “суд” Сімферополя, що наразі підконтрольний РФ, заарештував шістьох кримських татар, яких затримали 24 січня під час обшуків у Джанкойському районі.
- За даними правозахисників, протягом 2022 року Росія відкрила проти кримців мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії”, а також утримує в СІЗО у Сімферополі щонайменше 110 осііб, викрадених з Херсонської та Запорізької областей.
- Протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.