Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав відповідальність Росії за вбивство ексспівробітника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Олександра Литвиненка в Лондоні у 2006 році. Він помер від отруєння полонієм.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, Росія повинна виплатити вдові Литвиненка Марині компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, а також сплатити судові витрати на 22,5 тисячі євро.

У 2000 році експрацівник російських спецслужб Олександр Литвиненко емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади. Крім того, він став автором книг “ФСБ підриває Росію” і “Луб’янське злочинне угруповання”, в яких звинуватив російські спецслужби в організації низки терактів в РФ, включаючи вибухи житлових будинків.

У 2006 році Литвиненко повечеряв з ексспівробітником Головного управління охорони РФ Андрієм Луговим. Після цього його стан різко погіршився. Литвиненко помер в Лондоні внаслідок отруєння радіоактивним полонієм.

Нагадаємо, що Офіс генерального прокурора відправив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів Росії проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованому півострові Крим.