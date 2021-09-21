Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.
Згідно з рішенням ЄСПЛ, Росія повинна виплатити вдові Литвиненка Марині компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, а також сплатити судові витрати на 22,5 тисячі євро.
У 2000 році експрацівник російських спецслужб Олександр Литвиненко емігрував до Великої Британії, де виступав із різкою критикою президента Росії Володимира Путіна і російської влади. Крім того, він став автором книг “ФСБ підриває Росію” і “Луб’янське злочинне угруповання”, в яких звинуватив російські спецслужби в організації низки терактів в РФ, включаючи вибухи житлових будинків.
У 2006 році Литвиненко повечеряв з ексспівробітником Головного управління охорони РФ Андрієм Луговим. Після цього його стан різко погіршився. Литвиненко помер в Лондоні внаслідок отруєння радіоактивним полонієм.
Нагадаємо, що Офіс генерального прокурора відправив до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі інформаційне повідомлення, яке стосується воєнних злочинів Росії проти об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованому півострові Крим.
- У грудні 2019 року Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував звіт про результати попередніх розслідувань, зокрема щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
- 3-го червня минулого року Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.
- У вересні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав слухання у справі “Україна проти Росії” щодо звинувачення російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму.