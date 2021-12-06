ЗеПорушення

54

Всього порушень

10

Днів без порушень

07 грудня

00:02 Дипломати США бойкотуватимуть Олміпійські ігри в Китаї

06 грудня

23:39 ЄСПЛ заборонив повертати біженців з Польщі до Білорусі
23:10 Разючі фото: астрофотограф зробив детальні світлини Сонця
22:52 Зеленський поспілкувався з Блінкеном перед дзвінком президента США до Путіна
21:28 Байден розглядає низку жорстких санкцій проти Путіна та його оточення, – CNN
19:46 У Швейцарії для евтаназії схвалили створену на 3D-принтері капсулу Sarco
19:11 ЄБРР і ЄС підтримали українську компанію з управління зарядними станціями
18:35 В Європі заявили про загрозу встановлення Ілоном Маском своїх правил у космосі
18:16 На поверхні супутника Землі китайський місяцехід знайшов дивний об’єкт
17:50 Борис Джонсон заявив, що Росія має відступити у питанні України
17:25 Туреччина прокоментувала постачання Україні Bayraktar
17:00 Що керує Путіним у війні з Україною? – The New York Times
16:30 «Дипломатія – ключова вимога в питанні української кризи», – начальник штабу оборони Канади
16:18 Україна арештувала ще 13 російських літаків
16:08 Від завтра 8 областей і Київ виходять з червоної зони
14:52 Карантинні вимоги до осіб, які не вакцинувались, стали жорсткішими
14:09 Невакцинованих українців не впускатимуть у Румунію без карантину
13:12 Європейський центробанк змінить дизайн банкнот євро
12:48 В Австралії встановлять чорну скриньку, яка «запише» момент кінця світу
12:22 Hubble зробив світлину галактики у сузір’ї Тукан
11:59 Мер Полтави: на Донбасі «брат іде на брата»
11:26 У Львові померла 101-річна зв’язкова УПА Ольга Ільків
09:40 В Естонії виявили перші випадки коронавірусу, схожого на Omicron
09:26 Білорусь цього тижня «вдарить» санкціями по ЄС
08:16 Мокрий сніг і туман: якою буде погода 5 грудня
00:06 Аварія на Бурштинській ТЕС: помер один із постраждалих

05 грудня

23:37 Польща затримала судно з п’яним російським екіпажем

ЄСПЛ заборонив повертати біженців з Польщі до Білорусі

6 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо заборони виселяти нелегальних мігрантів, які перебувають у Польщі, назад до Білорусі.

Понеділок, 6 грудня 2021, 23:39

Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

Протягом проміжку часу від 20 серпня до 3 грудня в ЄСПЛ розглянули 47 позовних заяв від 198 заявників про безпечне перебування на території Євросоюзу, 44 з яких були проти Польщі, два проти Латвії та один — проти Литви.

У більшості заяв заявники стверджували, що перебувають на території Польщі та просили не відправляти їх назад до Білорусі. Суд застосував правило 39 і ухвалив, що заявники не повинні бути депортованими.

Довідка: правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Міграційна криза

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було  запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.

Нещодавно працівники компанії Meta (Facebook) стверджують, що білоруський комітет державної безпеки використовував фейкові акаунти, щоб видавати себе за журналістів і активістів з метою розпалити напруженість через кризу на кордоні з Польщею.

Теги: Білорусь, ЄСПЛ, міграційна криза, нелегальні мігранти, польсько-білоруський кордон, Польща

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook