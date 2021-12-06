ЄСПЛ заборонив повертати біженців з Польщі до Білорусі

Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.
Протягом проміжку часу від 20 серпня до 3 грудня в ЄСПЛ розглянули 47 позовних заяв від 198 заявників про безпечне перебування на території Євросоюзу, 44 з яких були проти Польщі, два проти Латвії та один — проти Литви.
У більшості заяв заявники стверджували, що перебувають на території Польщі та просили не відправляти їх назад до Білорусі. Суд застосував правило 39 і ухвалив, що заявники не повинні бути депортованими.
Довідка: правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.
Міграційна криза
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах польських провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Протягом двох років Польща витратить понад $400 млн на “стіну” на кордоні. “Стіна” з’явиться на кордоні Польщі з Білоруссю, Росією та Україною.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, можуть ринути через Україну.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Там заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.
11 листопада Україна почала посилювати охорону кордону із Білоруссю. Його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
14 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
Нещодавно працівники компанії Meta (Facebook) стверджують, що білоруський комітет державної безпеки використовував фейкові акаунти, щоб видавати себе за журналістів і активістів з метою розпалити напруженість через кризу на кордоні з Польщею.
- Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС, якщо Польща закриє кордон
- Стіну на польсько-білоруському кордоні влада Польщі планує будувати у три зміни, аби якомога швидше зупинити пересування нелегалів.
- 22 листопада Берлін відхилив пропозицію Олександра Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.
- У ніч на 1 грудня білоруська сторона з пневматичної зброї обстріляла прожекторні щогли на польському боці кордону.