ЄСПЛ заборонив повертати біженців з Польщі до Білорусі

6 грудня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо заборони виселяти нелегальних мігрантів, які перебувають у Польщі, назад до Білорусі.

Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

Протягом проміжку часу від 20 серпня до 3 грудня в ЄСПЛ розглянули 47 позовних заяв від 198 заявників про безпечне перебування на території Євросоюзу, 44 з яких були проти Польщі, два проти Латвії та один — проти Литви.

У більшості заяв заявники стверджували, що перебувають на території Польщі та просили не відправляти їх назад до Білорусі. Суд застосував правило 39 і ухвалив, що заявники не повинні бути депортованими.

Довідка: правило 39 Регламенту ЄСПЛ передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.