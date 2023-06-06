Джерело: Офіс Генерального прокурора.

Його головним завданням є документування злочинів, які пов’язані з російською агресією на території України. Серед пріоритетних проблем також знаходяться злочини, що становлять загрозу для національної безпеки. Крім того, велика увага приділяється боротьбі з корупцією, злочинами у бюджетній та земельній сферах, а також проявам організованої злочинності.

“Заступник Генпрокурора зазначив, що новопризначений керівник має великий досвід роботи та здатен організувати колектив для виконання поставлених завдань.

Євген Гладій, своєю чергою, подякував за довіру і запевнив, що докладе максимум зусиль для забезпечення належної реалізації функцій прокуратури на Полтавщині”.

Євген Гладій працює в органах прокуратури з 2006 року. До призначення очолював Обухівську окружну прокуратуру на Київщині

Дядько Євгена Гладія – Степан Гладій працював у Полтаві прокурором та суддею протягом 20 років. Пізніше працював суддею Апеляційного суду Києва. У 2018 році він став членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів (заступником голови). Проте, 18 квітня 2023 року Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Степана Гладія.