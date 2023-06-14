Джерело: Євген Клопотенко в Twitter
Кулінар Євген Клопотенко висміяв ідею такої кухні.
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Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Фото: Євген Клопотенко в Twitter
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Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Фото: Євген Клопотенко в Twitter
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії» // 8 фото
Інші користувачі мережі Twitter також прокоментували ситуацію.
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Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
-
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
-
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
-
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
-
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
-
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»
Скрін з Twitter
Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії» // 8 фото