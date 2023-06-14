Джерело: Євген Клопотенко в Twitter

Кулінар Євген Клопотенко висміяв ідею такої кухні.

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Фото: Євген Клопотенко в Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Фото: Євген Клопотенко в Twitter

Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії» // 8 фото

Інші користувачі мережі Twitter також прокоментували ситуацію.

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

  • Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії»

    Скрін з Twitter

Євген Клопотенко висміяв ідею «кухні Новоросії» // 8 фото