Євген Брах – військовослужбовець Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Він відслужив 5 років у Французькому легіоні й працював охоронцем на Лазуровому узбережжі. У ніч на 24 лютого «Малі» був за кордоном, а про війну дізнався з соціальних мереж. Уже тоді почав переглядати варіанти, як потрапити до ЗСУ та боронити країну від окупантів. 26-річний захисник поліг 21 вересня під час виконання бойового завдання.

«Його складно охарактеризувати чітко. З ним просто треба бути знайомим. Женя – це ходяча історія. Його ніколи не хвилювала думка інших, неважливо було, у що він одягнений. Пам’ятаю, що він робить ремонт у квартирі, приїздить забирати мене з роботи в брудному робочому одязі. Я питала, чому він не перевдягнувся, бо хвилювалася, куди ж ми так поїдемо, але йому було байдуже, що скажуть люди. Він відповів:“Поїдемо куди захочеш”» – згадує дружина.

Життя до 24 лютого: легіон, престижна робота та блогерство

Євген Брах родом із Селещини колишнього Машівського району. У 2015 році в хлопця були думки вступити до ЗСУ, але тоді брали на службу з 20 років. Тому у свої 19 Євген покинув університет, зібрав речі та поїхав вступати у Французький легіон. За життя «Малі» розповідав, що навіть уявити не міг, що його візьмуть. Попри це, він успішно пройшов курс молодого бійця й залишився там: «Ну як я туди потрапив… Взяв із собою паспорт, труси, носки, приїхав у Францію і потрапив в легіон», – розповідав «Малі» в інтерв’ю.

Окрім роботи, певну частину життя воїна займало блогерство. Карина каже, що в легіоні він часто знімав відео зі співслужбовцем «Мазутою». Потім частини цих відео потрапили до шоу на YouTube «+100500» і аудиторія почала зростати. Коли легіон закінчився, Євген приїхав до України й не знав, що йому знімати. Був час, коли хлопець намагався монтувати смішні відео з хлопцями, створювати якийсь контент, але це не приносило популярності.

Впізнаваним він став, коли почав знімати себе, розповідати про службу, відповідати на запитання підписників. Інстаграм почав вести, коли приїхав до України: публікував спільний контент із білоруським побратимом на позивний «Янкі» та іншими військовими.

Війна в Україні

Коли розпочалася війна, «Малі» був за кордоном. В одному з інтерв’ю Євген говорив, що в ніч на 24 лютого довго не спав, монтував відео в ТіkТok. Про війну дізнався із соціальних мереж о 4-5 ранку.