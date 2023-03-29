Відповідний перелік переможців опубліковано на офіційному сайті конкурсу.
На сайті премії зазначили, що коли російські війська вдерлися в Україну 24 лютого 2022 року, вони відразу ж націлилися на стратегічно важливий Маріуполь біля Азовського моря. До 20 травня 2022 року Росія здобула повний контроль над містом, зруйнованим обстрілами, а десятки тисяч мирних жителів залишили Маріуполь або були вбиті.
Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які фіксували події в Маріуполі того часу.
Крім того, у категорії “Європа” відзначили ще декілька іноземних фотокорів, які висвітлювали повномасштабну російсько-українську війну. Згодом журі відібрали 24 переможців із понад 60 000 робіт від 3 752 фотографів зі 127 країн світу.
ДОВІДКА. World Press Photo – незалежна, некомерційна організація, заснована в 1955 році зі штаб-квартирою в Амстердамі. Переможці є лауреатами найбільшої та найпрестижнішої щорічної премії в галузі фотожурналістики. Після конкурсу світлини переможців показують на виставці, яку кожного року відвідує понад два мільйони людей у 45 країнах.
- Американське видання The New York Times опублікувало свою добірку світлин, які ілюструють 2022 рік. Зокрема, роботи цьогорічної серії були присвячені повномасштабній російсько-українській війні.
- Український фотограф Євген Малолєтка, який протягом року висвітлював широкомасштабну війну в Україні для американського інформаційного агентства Associated Press, став фотографом року за версією британської газети The Guardian.