Відповідний перелік переможців опубліковано на офіційному сайті конкурсу.

На сайті премії зазначили, що коли російські війська вдерлися в Україну 24 лютого 2022 року, вони відразу ж націлилися на стратегічно важливий Маріуполь біля Азовського моря. До 20 травня 2022 року Росія здобула повний контроль над містом, зруйнованим обстрілами, а десятки тисяч мирних жителів залишили Маріуполь або були вбиті.

Малолєтка був одним із небагатьох фотографів, які фіксували події в Маріуполі того часу.

Крім того, у категорії “Європа” відзначили ще декілька іноземних фотокорів, які висвітлювали повномасштабну російсько-українську війну. Згодом журі відібрали 24 переможців із понад 60 000 робіт від 3 752 фотографів зі 127 країн світу.

ДОВІДКА. World Press Photo – незалежна, некомерційна організація, заснована в 1955 році зі штаб-квартирою в Амстердамі. Переможці є лауреатами найбільшої та найпрестижнішої щорічної премії в галузі фотожурналістики. Після конкурсу світлини переможців показують на виставці, яку кожного року відвідує понад два мільйони людей у 45 країнах.