Про це повідомляє CNN.

Євген Пригожин, чия ПВК “Вагнер” бере активну участь у війні проти України на боці РФ, підтримав нещодавно опубліковане відео, на якому колишнього “вагнерівця” вбивають інші члени ПВК.

Відео з’явилося на вихідних у Telegram-каналі Gray Zone, який часто демонструє діяльність “вагнерівців”, яких звинувачують у воєнних злочинах в Африці, Сирії та Україні.

На відео було видно, як члена групи, який дезертирував і перейшов на українську сторону, вбивають кувалдою. Чоловіка називають (і називає себе на відео) Євгеном Нужиним.

На відео Нужин розповідає, що 4 вересня розпочав воювати на боці ЗСУ, а 11 листопада, коли він був у Києві, хтось посеред вулиці вдарив його по голові. Внаслідок удару Нужин втратив свідомість.

“Я прокинувся в цьому підвалі, де мені сказали, що мене судитимуть”, – додав він.

Вже через декілька секунд хтось вдарив Нужина кувалдою по голові.

Про вбивство колишнього “вагнерівця” запитали в очільника найманців Євгенна Пригожина у його Telegram-каналі. Пригожин прямо не визнав, що ексбойовика вбили інші “вагнерівці”, однак саме вбивство Нужна – підтримав.

“Нужин зрадив свій народ, зрадив своїх товаришів, зрадив їх свідомо. У полон не потрапив, не здався. Швидше, він спланував свою втечу. Нужин – зрадник. Росіяни відчувають запах зради – це генетично. Звідси і коментарі в соцмережах”, – сказав Пригожин, підтримавши коментарі тих, хто радів убивству.

В іншому дописі у Telegram-каналі Пригожин назвав відео з вбивством Нужина “чудовою режисерською роботою”.

“Мені більше подобається дивитися цю історію в театрі. Щодо страченого, то в цьому шоу видно, що він не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, хоча й справедливими людьми. Мені здається, цей фільм називається “Собака приймає собачу смерть”, – написав він.

У тексті у Telegram-каналі Gray Zone, яке супроводжує відео, мовиться, що “кувалда і зрадники мають тісні стосунки з “оркестром” (тобто Вагнером). А тепер, раптово зникнувши зі слідства У Києві, зрадник отримав традиційну споконвічну вагнерівську кару”.

На початку вересня Євген Нужин дав інтерв’ю українському журналісту Юрію Бутусову і розповів про те, як здався українським силам і готовність воювати на боці Києва.

Нужин також розповів, як ПВК “Вагнер” ​​вербує ув’язнених воювати в Україні в обмін на обіцянку повного помилування в Росії.

На початку жовтня Нужин дав чергове інтерв’ю українській журналістці Раміні Есхакзай, в якому висловив підтримку Україні та розповів подробиці діяльності “вагнерівців”.

В інтерв’ю Нужин підтвердив, що провів 23 роки у в’язниці Нижнього Новгорода за вбивство. Він мав вийти у 2027 році, але вирішив приєднатися до групи “Вагнера”, щоб воювати в Україні.

Нужин також додав, що його батьки живуть на заході України.

“Як можна вести війну з власною родиною?”, – наголосив він.

У неділю Володимир Осєчкін, керівник Gulagu.net, групи захисту прав ув’язнених, повідомив у своєму блозі, що він опитав синів Нужина, які підтвердили, що на відео це їхній батько.

Досі невідомо, як Нужин опинився в полоні.

CNN звернувся до української влади, запитуючи, чи був Євген Нужин повернутий до Росії у межах обміну військовополоненими, чи його викрали невідомі.

У п’ятницю глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в межах чергового обміну полоненими з полону повернулися 45 українських військових.

Анастасія Кашеварова – колишня радниця голови Держдуми РФ В’ячеслава Володіна – повідомила, що в обміні були бійці з ПВК “Вагнера”, але не назвала їх особи.

Відповідаючи на запитання про відео речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що “немає коментарів”, адже не впевнений у достовірності відео.

“Це не наша справа”, – додав Пєсков.