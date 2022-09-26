Про це інформує DW.
Пригожин, якого вважають тісно пов’язаним із президентом РФ, визнав, що власне він є засновником приватної військової компанії “Вагнер”, яка брала участь в операціях у Європі, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці. Відповідне зізнання міститься у відповіді пресслужби пов’язаної з Пригожиним компанії, оприлюдненій у понеділок, 26 вересня, у росЗМІ.
У своїй відповіді Пригожин повідомляє, що створив воєнізоване формування у травні 2014 року для підтримки сепаратистів на сході України. Тоді, зазначив він, “народилася група патріотів, яка згодом набула назву “Вагнер”.
Раніше Пригожин багаторазово заперечував зв’язки з ПВК. Багато західних країн і російських ЗМІ звинувачували його у фінансуванні “вагнерівців”. Бізнесмен неодноразово позивався до журналістів, які називали його господарем ПВК. Бойовиків “Вагнер” фіксували у Сирії, Лівії, Україні та Центральній Африці.
Найманців із ПВК уже багато років підозрюють у прихованій участі у різних збройних конфліктах на боці Кремля. Москва завжди заперечувала будь-які зв’язки із приватними воєнізованими угрупованнями.
Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року перенесена на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.
- У Міністерстві оборони США підтвердили, що приватна військова компанія Вагнера вербує російських в’язнів, аби поповнити ряди свого війська задля війни проти України.
- Російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів, що свідчить про недоліки комплектування військ та нестачу військовослужбовців в російській армії.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, очільник приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер” Євген Пригожин став обличчям так званої “спецоперації” Росії в Україні.