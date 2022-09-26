Близький до російського президента Володимира Путіна бізнесмен Євген Пригожин повідомив, що у 2014 році саме він заснував "групу патріотів" для підтримки сепаратистів на сході України. Згодом ця група брала участь у військових операціях на Близькому Сході та в інших регіонах.

Про це інформує DW.

Пригожин, якого вважають тісно пов’язаним із президентом РФ, визнав, що власне він є засновником приватної військової компанії “Вагнер”, яка брала участь в операціях у Європі, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці. Відповідне зізнання міститься у відповіді пресслужби пов’язаної з Пригожиним компанії, оприлюдненій у понеділок, 26 вересня, у росЗМІ.

У своїй відповіді Пригожин повідомляє, що створив воєнізоване формування у травні 2014 року для підтримки сепаратистів на сході України. Тоді, зазначив він, “народилася група патріотів, яка згодом набула назву “Вагнер”.

Раніше Пригожин багаторазово заперечував зв’язки з ПВК. Багато західних країн і російських ЗМІ звинувачували його у фінансуванні “вагнерівців”. Бізнесмен неодноразово позивався до журналістів, які називали його господарем ПВК. Бойовиків “Вагнер” фіксували у Сирії, Лівії, Україні та Центральній Африці.

Найманців із ПВК уже багато років підозрюють у прихованій участі у різних збройних конфліктах на боці Кремля. Москва завжди заперечувала будь-які зв’язки із приватними воєнізованими угрупованнями.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року перенесена на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.