Від початку широкомасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року Євгеній Світличний став на захист Батьківщини. Як доброволець у складі добровольчого підрозділу “Гонор”, брав участь в обороні Києва на Вишгородському та Баришівському напрямку. Приймав безпосередню участь в операціях по звільненню сіл Лук’янівка та Рудницьке.

В травні 2022 року офіційно мобілізувався в склад Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України.

У складі нашого підрозділу, що був частиною легендарної 1-ї Тактичної групи “Вовки ДаВінчі” 7-го Центру ССО, Євгеній виконував бойові завдання в таких населених пунктах: м.Барвінкове, м.Сіверськ, м.Лисичанськ, с.Серебрянка, с.Білогорівка, м.Бахмут, с.Покровське, с.Пилипчатине, с.Яковлівка, с.Клинове, с.Тетянівка, с.Верхньокамʼянське, с.Закітне, с.Володимирівка, м.Святогірськ, с.Спірне, с.Доломітне, с.Новолуганське, с.Богородичне, м.Соледар, м.Бахмут, с.Білогірське, м.Сіверськ, м.Краматорськ, с.Піски, с.Невельське, с.Нетайлове, с.Водяне, с.Вербівка, с.Яковенкове, с.Андріївка, м.Балаклія, м.Купʼянск, с.Кіндрашівка, с.Голубівка, с.Синьківка, с.Купʼянск-вузловий та ін.

У серпні 2022 року Євгеній у складі бойової групи, якою безпосередньо командував Герой України Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло, брав участь в бойовій операції у м.Бахмут по евакуації тіла загиблого в стрілковому бою під час розвідувального виходу бійця підрозділу “Гонор” – Стиби «Вітахи» Віталія.

В вересні 2022 року Євгеній у складі бойової групи підрозділу брав участь у штурмових діях при масштабному контрнаступі українських військ у районах населених пунктів Балаклія, Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий, що дозволило українським військам взяти під контроль Харківську область та відкинути ворога в бік Луганської області.

В жовтні-листопаді 2022 року Євгеній Світличний у складі бойової групи нашого підрозділу брав участь у розвідувальних діях у районі н.п. Авдіївка та н.п. Вугледар, що дозволило українським військам дати ефективну відсіч всім атакам російських військ на вказаних ділянках фронту.

З кінця листопада 2022 року, за весь час реформування і входження особового складу 1-ї Тактичної групи “Вовки Да Вінчі” 7-го Центру ССО ЗСУ до лав новоствореної 67-ї Окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, Євгеній Світличний показав себе як грамотний, системний та цілеспрямований боєць.



З 1 березня по 5 березня 2023 року Євгеній Світличний, у складі бойової групи нашого підрозділу 1-го механізованого батальйону “Вовки ДаВінчі” 67-ї ОМБр, здійснював бойову роботу між с.Богданівка та с.Хромове в західних околицях м.Бахмут. За цей час підрозділом було проведено багато штурмів ворожих позицій, відбито всі ворожі штурми, та знищено десятки штурмовиків ворога. Робота підрозділу дозволила українським військам утримувати під контролем “автодорогу життя” Бахмут – Часів Яр.

Так, 5 березня 2023 року, як учасник бойової групи, брав участь в розвідувальних діях в лісопосадці між с.Богданівка та с.Хромове, яка безпосередньо виходить на автодорогу Бахмут – Часів Яр, яка, в свою чергу, забезпечує логістичний зв’язок з підрозділами ЗСУ в м.Бахмут.

Для виконання завдання бойова група висунулась по посадці від асфальтної дороги у напрямку ворожих позицій. По розвідувальній групі із сусідньої посадки почав вести вогонь ворожий кулемет, але група стрілецькою зброєю подавила ворожий вогонь. Під час виходу боєць отримав наскрізне вогнепальне кульове поранення лівої руки, проте зберіг високу боєздатність та бойовий дух. Бойова група без втрат особового складу успішно виконала поставлене завдання.

Отримана інформація за результатами бойового виходу дозволила в подальшому зачистити позиції ворога особовим складом механізованого батальйону “Вовки ДаВінчі” та унеможливити ворожі обстріли автодороги Бахмут – Часів Яр з вказаної лісосмуги.

1 липня 2023 року легендарний батальйон “Вовки Да Вінчі” реформовано в 1-й Окремий штурмовий батальйон імені Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла. Відновившись після кульового поранення, Євгеній Світличний продовжив славну історію та бойовий шлях батальйону.



19 липня 2023 року, Євгеній, вже як командир відділення бойової групи штурмової роти “Гонор” 1-го ОШБ ім. Героя України Дмитра “ДаВінчі” Коцюбайла, брав участь у штурмових діях біля м.Лиман Перший з метою відновлення раніше втрачених позицій Збройних сил України. В результаті даних активних і динамічних штурмових дій українським військам вдалось зупинити наступ цілої ударної групи російський військ та взяти під вогневий контроль лісосмугу, що безпосередньо виходить до м.Купʼянськ-Вузловий, який, в свою чергу, забезпечує повний логістичний зв’язок з м.Купʼянськ на правому березі річки Оскіл. Для виконання цього небезпечного завдання штурмова група висунулась на північ у напрямку ворожих позицій, що знаходились у густому старому лісі, для їх вогневої зачистки стрілковою зброєю. По району зачистки почав прицільно працювати ворожий міномет та крупнокаліберна ствольна артилерія, яка завдала смертельне ураження одному бійцю підрозділу, проте відділення під командуванням Євгенія продовжило виконання свого бойового завдання, рухаючись вглиб темного лісу. По штурмовій групі з закритої позиції відкрив вогонь ворожий кулемет, але добре підготовлений підрозділ під час близького бою подавив ворожу піхоту та знищив вогневий розрахунок ворога. Ворог почав здійснювати евакуацію своїх вбитих та поранених. В результаті – загальний задум української операції було виконано, рух і просування окупаційної армії було зупинено на вказаному рубежі.

На жаль, цей близький бій став останній для нашого Воїна. Євгеній отримав смертельне поранення. Сім’я відважного командира вже ніколи не побачить свого сина.

Просимо підтримати петицію про присвоєння посмертно звання Героя України видатному бійцю – командиру відділення штурмового взводу штурмової роти “Гонор” 1-го Окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра “Да Вінчі” Коцюбайла – молодшому сержанту Світличному “Жеці” Євгенію – Петиція.