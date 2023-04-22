Кабінет міністрів України затвердив постанову, що дає змогу розпочати тестування програми "єВідновлення" з виплати коштів на ремонт пошкодженого внаслідок війни житла.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

За словами очільника уряду, сервіс працюватиме в “Дії” вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися українцям на спецрахунок в банку.

Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю.

У Мінцифрі зазначили, що через повномасштабне вторгнення РФ домівки багатьох українців були частково або повністю зруйновані. За даними відомства, у застосунку та на порталі “Дія” з березня 2022 року надійшло більше 358 тисяч повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно.

“Команди Мінцифри та Мінвідновлення за підтримки USAID / UK aid проєкту TAPAS вже працюють над розробкою послуги. Наразі проводиться підготовка до впровадження процедури. Спершу послугу “єВідновлення” протестують, а також перевірять взаємодію органів місцевого самоврядування з Реєстром пошкодженого та знищеного майна”, – розповіли у відомстві.

Отже, подати заяву про отримання допомоги можна буде в застосунку “Дія”. Власники пошкодженого майна зможуть отримати фінансову підтримку для закупівлі будівельних матеріалів та оплати ремонтних робіт. Натомість суму визначить комісія після підрахунку обсягів пошкоджень, а відомості про обстеження та суму допомоги внесуть до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.