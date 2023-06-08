В Україні стартували перші виплати допомоги на ремонт житла в межах програми "єВідновлення".

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Грошову допомогу для дрібного ремонту власного житла отримають 8 заявників з Ірпінської громади Київської області та Селидівської громади Донеччини. Загальна сума нарахованих коштів складає понад 847 тисяч гривень.

Одним із заявників, який отримає грошову допомогу, стане 78-річна жителька Селидівської громади Донецької області. Вона подала заяву на отримання допомоги через застосунок “Дія”.

У відомстві зазначили, що з моменту запуску програми “єВідновлення” 10 травня подано 17 374 заяв.

Старт виплат можливий тільки після створення комісій у громадах та оперативно розглянутих заяв. Загалом, станом на 8 червня, в Україні створено 444 комісії.

Водночас у відомстві навели перелік громад, де активна робота з розгляду заяв майже не розпочалась.

Кількість нерозглянутих заяв:

Харківська – 3 168 нерозглянутих заяв,

Ірпінська – 1 770,

Чернігівська – 675,

Ізюмська – 538,

Гостомельська – 505,

Бучанська – 464,

Херсонська – 463,

Дергачівська – 423,

м. Київ – 419

Балаклійська – 377,

Лиманська – 288,

Макарівська – 274.

Нагадаємо, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна повідомила, що в межах проєкту “єВідновлення” заявки на ремонт у разі необхідності можна подавати необмежену кількість разів.

Додамо, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми “єВідновлення”, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.