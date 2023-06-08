Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Грошову допомогу для дрібного ремонту власного житла отримають 8 заявників з Ірпінської громади Київської області та Селидівської громади Донеччини. Загальна сума нарахованих коштів складає понад 847 тисяч гривень.
Одним із заявників, який отримає грошову допомогу, стане 78-річна жителька Селидівської громади Донецької області. Вона подала заяву на отримання допомоги через застосунок “Дія”.
У відомстві зазначили, що з моменту запуску програми “єВідновлення” 10 травня подано 17 374 заяв.
Старт виплат можливий тільки після створення комісій у громадах та оперативно розглянутих заяв. Загалом, станом на 8 червня, в Україні створено 444 комісії.
Водночас у відомстві навели перелік громад, де активна робота з розгляду заяв майже не розпочалась.
Кількість нерозглянутих заяв:
- Харківська – 3 168 нерозглянутих заяв,
- Ірпінська – 1 770,
- Чернігівська – 675,
- Ізюмська – 538,
- Гостомельська – 505,
- Бучанська – 464,
- Херсонська – 463,
- Дергачівська – 423,
- м. Київ – 419
- Балаклійська – 377,
- Лиманська – 288,
- Макарівська – 274.
Нагадаємо, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна повідомила, що в межах проєкту “єВідновлення” заявки на ремонт у разі необхідності можна подавати необмежену кількість разів.
Додамо, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати громадяни у межах програми “єВідновлення”, чиє житло зазнало незначних пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ, становить 200 тисяч гривень.
- З 10 травня стартувала програма державної допомоги “єВідновлення”, спрямована на відновлення житла, пошкодженого унаслідок російських обстрілів.
- З 6 травня набув чинності підписаний президентом України закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
- Міжнародні донори нададуть Україні додатковий грант у розмірі 17 мільйонів євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.