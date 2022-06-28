Боротьба українського народу проти російських окупантів триває. Для більш ефективного протистояння у застосунку "Дія" створено чат-бот “єВорог”, в якому можна передавати інформацію про російських загарбників та колаборантів.

Про це повідомляють #Букви.

Кожен українець може допомогти ЗСУ, наприклад надіславши у чат-бот “єВорог” інформацію, геолокацію або фото про російських загарбників. Наразі чат-бот використали вже 321 тисячу разів.

Задля безпеки, необхідно дотримутися наступних правил, коли повідомляєте інформацію у чат-бот “єВорог”:

Коли фотографуєте окупантів, перебувайте на достатній відстані, не потрапляйте в поле їхнього зору;

Видаляйте листування з чат-ботом і всі відповідні фото або відео на телефоні;

Не обговорюйте геолокацію чи будь-яку іншу інформацію про окупантів у телефонних розмовах;

Не публікуйте у соціальних мережах деталі про місце розташування ворога.

Тримайтеся виважено та спокійно у разі перевірки смартфона загарбниками. Якщо ви видалили всі матеріали з телефона, відновити їх у “єВорог” неможливо.

Нагадаємо, що у чат-бот можна перейти з головного меню застосунку “Дія” та в Telegram. Створений Мінцифрою “єВорог” – єдиний перевірений та офіційний чат-бот.