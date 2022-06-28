Про це повідомляють #Букви.
Кожен українець може допомогти ЗСУ, наприклад надіславши у чат-бот “єВорог” інформацію, геолокацію або фото про російських загарбників. Наразі чат-бот використали вже 321 тисячу разів.
Задля безпеки, необхідно дотримутися наступних правил, коли повідомляєте інформацію у чат-бот “єВорог”:
- Коли фотографуєте окупантів, перебувайте на достатній відстані, не потрапляйте в поле їхнього зору;
- Видаляйте листування з чат-ботом і всі відповідні фото або відео на телефоні;
- Не обговорюйте геолокацію чи будь-яку іншу інформацію про окупантів у телефонних розмовах;
- Не публікуйте у соціальних мережах деталі про місце розташування ворога.
- Тримайтеся виважено та спокійно у разі перевірки смартфона загарбниками. Якщо ви видалили всі матеріали з телефона, відновити їх у “єВорог” неможливо.
Нагадаємо, що у чат-бот можна перейти з головного меню застосунку “Дія” та в Telegram. Створений Мінцифрою “єВорог” – єдиний перевірений та офіційний чат-бот.
- На початку червня повідомлялося, що українці надіслали до чат-бота “єВорог” понад 700 заявок про колаборантів. Військові закликали громадян надавати інформацію про них і надалі.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України опублікувала рекомендації щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом тощо.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України загроза кібератак зросла.