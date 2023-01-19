Про це повідомили у заяві EJC.

Президент EJC Аріель Музікант назвав порівняння ганебним.

“Ми шоковані та обурені цим ганебним порівнянням, зробленим міністром Лавровим, між діями коаліції демократичних країн і гітлерівським переслідуванням і вбивством шести мільйонів євреїв під час Голокосту”, — сказав він. “Це спотворення Голокосту на найпростішому рівні, і ми закликаємо пана Лаврова просити вибачення і відкликати ці коментарі”.

Раніше російський міністр порівняв росіян із євреями, а захід – із Гітлером і Наполеоном.

“Так само як Наполеон мобілізував практично всю Європу проти Російської імперії, як Гітлер мобілізував і захопив, поставив під рушницю більшість європейських країн і кинув їх проти Радянського Союзу, зараз США сформували коаліцію практично з усіх європейців, які входять до НАТО та членів ЄС, з тим самим завданням – остаточного вирішення “російського питання”. Так само як Гітлер хотів остаточно розв’язати “єврейське питання”, зараз, якщо ви почитаєте західних політиків, не тільки з Польщі та Прибалтики, а й набагато притомніших, вони однозначно кажуть, що Росія повинна зазнати стратегічної поразки”, — казав він.

Лавров також казав, що політологи у деяких виданнях розмірковують про “деколонізацію Росії”, бо “вона їм заважає”.