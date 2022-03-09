Цей лист опублікував віцепрезидент Світового єврейського конгресу, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін у Facebook.

Учені засудили “неспровоковану агресію Росії та підлі військові злочини, вчинені за вказівкою Володимира Путіна”.

Вони наголосили, що агресія у фашистському стилі суперечить важливим моральним урокам, які людство мало б отримати з періоду нацизму. Серед них – недоторканність людського життя і суверенність демократичних, мирних націй.

Вчені наголосили, що сьогодні Путін є виновником тисяч невинних жертв, а його заяви про “денацифікацію” спотворюють пам’ять про трагедію Голокосту.

“На руках у Путіна кров тисяч жертв, включаючи дітей. Його політика є екзистенційною загрозою світовій демократії, миру та безпеці. Заявляючи, що сьогоднішня Україна, з її президентом-євреєм, є нацистською, Путін ще більше сипле сіль на рани, тривіалізуючи пам’ять про Голокост. Він повністю дискредитував раніше взяті на себе зобов’язання по боротьбі з антисемітизмом і поставив себе до лав сумнозвісної групи людей, що спотворюють Голокост”, – йдеться у заяві науковців.

Вони також стверджують, що євреї добре знають, що фашистські режими для євреїв є найбільшою загрозою для їх існування. З іншого боку, демократія – найкраща гарантія добробуту.

Вони виступили проти злочинів режиму РФ, зауваживши, що зараз – час, коли потрібно почати говорити відверто.

“Як люди, що вивчають історію, ми знаємо, що буває час для нюансів, але настає також час говорити відверто. Отже, ми дуже прямолінійні та чітко виступаємо проти військових злочинів, гніту та погроз Путіна”, – стверджують вчені.

Цей лист написали: професор Урія Шавіт, голова Центру Кантора, професор Діна Порат, голова та засновник Центру Кантора, доктор Джованні Квер, проєктний менеджер Центру Кантора та доктор Карл Йонкер, науковець, медіадиректор Центру Кантора.