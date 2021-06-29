Збірна Англії перемогла Німеччину в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Команда Гарета Саутгейта забила двічі у ворота Мануеля Ноєра.

Про це повідомлєтьс в Twitter-акаунті чемпіонату.

Півзахисник збірної Англії Рахім Стерлінг забив гол у ворота збірної Німеччини на 75-тій хвилині, а вже на 86-тій хвилині відзначився голом Гарі Кейн.

Кейн забив свій перший м’яч на турнірі та встановив остаточний рахунок матчу.

За підсумками цього матчу збірна Англії виходить до чвертьфіналу турніру Євро-2020. Там англійці зустрінуться з переможцем матчу між збірними Швеції та України.

Фото: UEFA EURO 2020

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.