Нападник збірної Австрії Марко Арнаутович дискваліфікований на один матч групового раунду Євро-2020 за образу етнічних албанців зі збірної Північної Македонії.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Марко Арнаутович пропустить матч Австрія – Нідерланди. Форвард зможе зіграти у 3-му турі групового етапу Євро-2020 проти збірної України.

Форвард вийшов на заміну в другому таймі, забив на 89-й хвилині та емоційно відсвяткував гол, вигукуючи партнерам по команді та суперникам.

“Я **ав твою албанську маму”, – звернувся австрієць до суперника Езджана Аліоскі.

Після гри македонці направили в УЄФА лист з проханням розібратися в ситуації і покарати гравця збірної Австрії.

Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі за етнічною ознакою гравців збірної Північної Македонії, які мають албанське коріння – Егзона Бейтулаї та Езджяна Аліоскі. Пізніше футболіст вибачився за свою поведінку.

Варто відзначити, що в дисциплінарному рішенні нічого не сказано про расизм, австрійця покарали за “образу іншого гравця”.

Австрія перемогла Північну Македонію з рахунком 3:1. Проти України австрійці зіграють 21 червня у Бухаресті в 3-му турі групового раунду Євро-2020.