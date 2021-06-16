Про це повідомляється на сайті УЄФА.
Марко Арнаутович пропустить матч Австрія – Нідерланди. Форвард зможе зіграти у 3-му турі групового етапу Євро-2020 проти збірної України.
Форвард вийшов на заміну в другому таймі, забив на 89-й хвилині та емоційно відсвяткував гол, вигукуючи партнерам по команді та суперникам.
“Я **ав твою албанську маму”, – звернувся австрієць до суперника Езджана Аліоскі.
Після гри македонці направили в УЄФА лист з проханням розібратися в ситуації і покарати гравця збірної Австрії.
Арнаутовича, який є сербом за походженням, звинуватили в образі за етнічною ознакою гравців збірної Північної Македонії, які мають албанське коріння – Егзона Бейтулаї та Езджяна Аліоскі. Пізніше футболіст вибачився за свою поведінку.
Варто відзначити, що в дисциплінарному рішенні нічого не сказано про расизм, австрійця покарали за “образу іншого гравця”.
Австрія перемогла Північну Македонію з рахунком 3:1. Проти України австрійці зіграють 21 червня у Бухаресті в 3-му турі групового раунду Євро-2020.
- У суботу, 12 червня, під час матчу чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020) просто на полі знепритомнів півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен. Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.