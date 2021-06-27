Сьогодні, 27 червня, відбудуться два матчі 1/8 фіналу "Євро-2020".

Про це розповідають #Букви.

Так, о 19:00 на “Пушкаш Арені” в Будапешті зустрінуться збірні Нідерландів та Чехії.

О 22:00 на стадіоні “Картуха” в Севільї збірна Бельгії зіграє проти команди Португалії.

Нагадаємо, що України зіграє в 1/8 фіналу “Євро-2020” проти Швеції. Матч заплановано на 29 червня в шотландському Глазго. Початок – 22:00.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.

Переможець матчу вийде в 1/4 фіналу і зіграє із переможцем пари Англія – ​​Німеччина. Чвертьфінал пройде у Римі.