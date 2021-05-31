Румунська футбольна федерація опублікувала правила для вболівальників, які планують відвідати матчі збірної України в Бухаресті на Євро-2020.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть у столиці Румунії два матчі групового етапу фінальної частини Євро-2020. 17 червня збірна України зіграє з Північною Македонією, а 21-го — з Австрією. Уболівальники, які бажають підтримати нашу команду безпосередньо на стадіоні, мають дотримуватись правил, встановлених румунською стороною з 1 червня поточного року.

Для в’їзду до Румунії скасовується різний підхід для громадян країн з “червоної”, “жовтої” і “зеленої” зон. Візові вимоги встановлюються як при пандемії COVID-19.

Правила уникнення карантину

Для іноземців із червоної зони

Має бути представлений:

1) паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в’їзду в Румунію), або

2) довідка про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в’їзду в Румунію), або

3) негативний тест RT-PCR (тест має бути проведений не більш ніж за 72 години до в’їзду в Румунію — для осіб, що перебуватимуть у країні не більше 72-х годин).*

Для іноземців із жовтої зони

Має бути представлений:

1) паспорт вакцинації (процедура має відбутися щонайменше за 10 днів до в’їзду в Румунію), або

2) довідка про наявність антитіл типу IgG (тест має бути проведений максимум за 14 днів до в’їзду в Румунію), або

3) негативний тест RT-PCR (тест має бути проведений не більш ніж за 72 години до в’їзду в Румунію).

Для іноземців із зеленої зони

Немає карантинних обмежень.

* — особи, які не залишать територію Румунії протягом трьох днів (72-х годин), на четвертий день потраплять на карантин на 14 днів за адресою, заявленою для проживання при в’їзді в країну.

Особливі правила для дітей

1) Для дітей віком до трьох років немає необхідності надавати негативний результат тесту RT-PCR.

2) Для дітей від трьох до 16-ти років потрібен негативний тест RT-PCR (тест має бути проведений не більш ніж за 72 години до в’їзду в Румунію).

Визначення

Червона зона: протягом останніх 14-ти днів рівень випадків COVID-19 перевищує 3 на 1000 жителів.

Жовта зона: протягом останніх 14-ти днів рівень випадків COVID-19 становить 1,5—3 на 1000 жителів.

Зелена зона: протягом останніх 14-ти днів рівень випадків COVID-19 менше 1,5 на 1000 жителів.