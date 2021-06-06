Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що зображення карти України з анексованим Росією Кримом на новій формі українських футболістів, яку представили напередодні Євро-2020, є "відчайдушною мистецькою акцією".

Таку заяву Захарова оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив 6 червня, що національна збірна України виступить на Євро-2020 у новій формі, на яку нанесені контур країни і напис: “Слава Україні”.

“Прийом не новий. Називається тромплей (trompe-l’œil) – спосіб зображення і сукупність технічних прийомів, що створюють ілюзію неможливого, або навпаки – уявлення доступного, відчутного, але насправді неіснуючого. У російській мові є простий аналог складного терміну – “обманка”, – заявила Захарова.

Вона також зазначила, що “українська футбольна команда на своїй формі приєднала територію України до російського Криму”.

Депутат Держдуми Росії Дмитро Свищьов “закликав УЄФА заборонити цю форму”.

“Я сподіваюся, що цю форму заборонять. Цей вислів якоїсь політичної позиції, яка різниться з позицією нашої країни. Конфлікт закладено, використовуючи форму. Більш того, наші команди можуть зіграти між собою. Навіщо виступати на Євро, якщо ти їдеш висловлювати свою політичну позицію. Можна зробити це по-іншому, а не на спортивних полях. В УЄФА повинні відреагувати на цю форму і заборонити її. На спортивних стадіонах не повинно бути місця політичним деклараціям”, – цитує депутата видання “Чемпіонат”.

Збірна України на Євро-2020 стартує 13 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Після цього будуть два матчі в Бухаресті – 17 червня проти Північної Македонії, а 21 червня – проти Австрії.

Фінал чемпіонату Європи з футболу запланований на 11 липня в Лондоні.