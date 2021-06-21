Про це повідомляє видання “Чемпіонат”.
Обслуговувала зустріч бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Джюнейтом Чакіром.
Австрійці володіли ігровою перевагою впродовж усієї зустрічі. Рахунок в матчі на 21-й хвилині цілком закономірно відкрила саме збірна Австрії. Автором голу став Крістоф Баумгартнер, який замкнув подачу з кутового.
На 32-й хвилині автор голу в складі австрійської команди був замінений. Футболістові стало погано, але після бесіди з медичним штабом він спробував продовжити матч. Однак знову відчувши нездужання, гравець попросив заміну. Після відходу Баумгартнера з поля лікарі стали прикладати йому до шиї лід.
Змін на табло в матчі більше не сталося. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну нічию австрійців.
Нагадаємо, в групі C, крім українців і австрійців, виступали національні команди Нідерландів і Північної Македонії. За підсумками групового етапу на першому місці в турнірній таблиці квартету фінішували голландці (9 очок), на другому – австрійці (6), треті – українці (3). Замкнула таблицю групи Північна Македонія (0).
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