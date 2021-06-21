Сьогодні, 21 червня, збірна України зустрілася з національною командою Австрії. Матч заключного, 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи - 2020 проходив на стадіоні "Національ" в Бухаресті (Румунія) і завершився перемогою австрійців з рахунком 1: 0.

Про це повідомляє видання “Чемпіонат”.

Обслуговувала зустріч бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Джюнейтом Чакіром.

Австрійці володіли ігровою перевагою впродовж усієї зустрічі. Рахунок в матчі на 21-й хвилині цілком закономірно відкрила саме збірна Австрії. Автором голу став Крістоф Баумгартнер, який замкнув подачу з кутового.

На 32-й хвилині автор голу в складі австрійської команди був замінений. Футболістові стало погано, але після бесіди з медичним штабом він спробував продовжити матч. Однак знову відчувши нездужання, гравець попросив заміну. Після відходу Баумгартнера з поля лікарі стали прикладати йому до шиї лід.

Змін на табло в матчі більше не сталося. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну нічию австрійців.

Нагадаємо, в групі C, крім українців і австрійців, виступали національні команди Нідерландів і Північної Македонії. За підсумками групового етапу на першому місці в турнірній таблиці квартету фінішували голландці (9 очок), на другому – австрійці (6), треті – українці (3). Замкнула таблицю групи Північна Македонія (0).