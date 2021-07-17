Воротар національної збірної України з футболу Георгій Бущан посів шосте місце у рейтингу голкіперів на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020), котрі здійснили найбільшу кількість сейвів.

Про це поінформували в Українській асоціації футболу. Відповідні дані також оприлюднені на сайті УЄФА.

Так, Бущан відбив 15 небезпечних ударів, які могли призвести до гола у ворота збірної України (у п’яти поєдинках). Також за 5 зіграних матчів він один раз врятував команду від пенальті.

Лідирує у цьому списку воротар збірної Швейцарії Янн Зоммер (21 сейв).

Далі йдуть голкіпери збірних: Туреччини – Угурджан Чакир (18 сейвів), Данії – Каспер Шмейхель (18 сейвів), Уельсу – Деніел Уорд (18 сейвів) та Англії – Джордан Пікфорд (16 сейвів).

Георгій Бущан – воротар київського “Динамо” та збірної України. Він народився 31 травня 1994 року в Одесі, де й почав робити перші кроки у футболі.

Уперше до заявки “Динамо” Бущан потрапив у грудні 2011 року (він був включений до списку запасних на матч із донецьким “Металургом”).

20 серпня 2017 року Бущан дебютував в основній команді в матчі Прем’єр-ліги проти “Сталі” (Кам’янське), а 2 листопада 2017 року – у Лізі Європи у матчі проти швейцарського “Янг Бойза”.

За національну збірну Бущан дебютував 7 жовтня 2020 року у товариській грі проти французів.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Buschan Georgiy (@georgiybuschan)

Нагадаємо, що збірна України закінчила свій шлях на “Євро-2020” на стадії чвертьфіналу, де поступилася Англії (0:4). Українська збірна вперше дійшла до такого етапу на “Євро”.