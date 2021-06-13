Збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.

Про це повідомляє спортивне видання Чемпiон.

На початку гри поле був змушений залишити травмований Олександр Зубков, його замінив Марлос.

Перший тайм завершився нульовою нічиєю. А от у другій половині гри команди видали справжню гольову феєрію. Велнайдум на 52-й хвилині відкрив рахунок в матчі, а на 59-й Вергхорст подвоїв перевагу збірної Нідерландів.

Здавалося б, що на цьому і все, адже господарі мали значну перевагу протягом всього матчу. Але на 75-й хвилині Андрій Ярмоленко створив справжній шедевр, забивши у своєму фірмовому стилі.

А уже за 4 хвилини Роман Яремчук зрівняв рахунок.

Українці дещо вирівняли гру, та Дамфріс на 85-й хвилині все ж приніс перемогу Нідерладам.

Чемпіонат Європи-2020 з футболу

Група С

1 тур, 13 червня

Нідерланди – Україна 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 52 Велнайдум, 2:0 – 59 Вергхорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 – Яремчук, 3:2 – 85 Дамфріс.

Українці проведуть ще два матчі у групі: проти Північної Македонії 17 червня та проти Австрії 21 червня.

Як відомо, українська національна збірна виступає на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка містить Крим, нікому не цікаві.