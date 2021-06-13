Євро-2020: збірна України зіграє проти Нідерландів у синій формі

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

“На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у синьому комплекті форми. Нідерланди зіграють у помаранчевому”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні команда Андрія Шевченка зіграє з футболістами Нідерландів на “Йоган Кройф Арені” в Амстердамі. Початок о 22:00.

Як відомо, українська національна збірна має виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка містить Крим, нікому не цікаві.