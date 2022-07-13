Про це повідомляють #Букви.
За курсом Національного банку України євро дешевше за долар. Один долар дорівнює 0,996 євро. Натомість 1 євро дорівнює 1,004 долара. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.
Також нагадаємо, що станом на 12 липня обмінний курс євро та долара становив 1:1.
За даними інформаційного агентства Reuters, падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане із зупинкою “Північного потоку-1”. Проте американська валюта зміцнює свої позиції. А за прогнозами експертів, Федеральна резервна система США буде підвищувати ставки ще швидше.
У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют і досягнув індексу 108,14. Це найвищий показник від жовтня 2002 року.
Стратег Societe Generale Кеннет Брукс стверджує, що євро, ймовірно, зміцниться тільки після того, як покращиться європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення відсоткової ставки в США ослабнуть.
За словами американських аналітиків, найгірший прогноз для євро – це те, що він у липні може наблизитися до 0,95 долара.
Довідка. Societe Generale – один з найбільших французьких фінансових конгломератів.
- Раніше вже повідомлялося про те, що курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відобразилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.
- З середи, 6 липня, клієнтів “ПриватБанку” очікують зміни у валютообмінних безготівкових операціях. Відтепер курс, під час таких операцій, буде ринковим, тобто прирівнюватиметься до готівкового курсу встановленого банком.