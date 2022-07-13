Станом на 13 липня, вперше за 20 років обмінний курс євро дешевше за долар.

Про це повідомляють #Букви.

За курсом Національного банку України євро дешевше за долар. Один долар дорівнює 0,996 євро. Натомість 1 євро дорівнює 1,004 долара. Про це свідчать дані на сайті Мінфіну.

Також нагадаємо, що станом на 12 липня обмінний курс євро та долара становив 1:1.

За даними інформаційного агентства Reuters, падіння євро до 20-річного мінімуму пов’язане із зупинкою “Північного потоку-1”. Проте американська валюта зміцнює свої позиції. А за прогнозами експертів, Федеральна резервна система США буде підвищувати ставки ще швидше.

У зв’язку з цим, курс долара зріс на 1% щодо шести основних валют і досягнув індексу 108,14. Це найвищий показник від жовтня 2002 року.

Стратег Societe Generale Кеннет Брукс стверджує, що євро, ймовірно, зміцниться тільки після того, як покращиться європейська економічна перспектива і якщо можливості для агресивного підвищення відсоткової ставки в США ослабнуть.

За словами американських аналітиків, найгірший прогноз для євро – це те, що він у липні може наблизитися до 0,95 долара.

Довідка. Societe Generale – один з найбільших французьких фінансових конгломератів.