Курс євро впав до 20-річного мінімуму відносно долара. Побоювання щодо європейської економіки сильно тиснули на валюту. Це було ознакою відновлення економічних тривог у всьому світі, які також відобразилися на коливанні бірж і різкому падінні цін на нафту.

Про це повідомляє The New York Times.

Фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію S&P 500 знизився на 1,5 % після падіння європейських акцій.

Ціни на нафту Brent знизилися на 9 %, тобто це приблизно до 103 доларів за барель, що стало найбільшим денним зниженням з березня.

Наразі рух євро наблизив його до паритету з доларом, коли один євро продавали приблизно за 1,025 долара, що є найнижчим рівнем з 2002 року. За словами аналітиків, таке явище це лише питання часу, коли євро досягне співвідносного обмінного курсу з доларом.

“Геополітична напруженість не збирається зупинятися, ймовірно, це призведе до подальшого зростання цін на газ та посилить тиск на інфляцію”, — йдеться у повідомленні.

Росія постійно обмежує постачання природного газу до Західної Європи. Німеччина описала це як економічну атаку у відповідь на санкції та військову підтримку України. Натомість енергетики в Норвегії, яка є ще одним важливим постачальнику газу в Європі, оголосили страйк через оплату праці, що ще більше обмежує постачання та підвищує ціни на газ.

Зниження курсу євро робить імпорт дорожчим для людей і підприємств у 19 країнах, які використовують цю валюту. Щоб стабілізувати найвищу інфляцію з моменту створення євро в 1999 році, очікується, що Європейський центральний банк підвищить процентні ставки вперше за понад десять років на своєму засіданні у кінці цього місяця.

Оскільки економічні перспективи єврозони погіршуються, інвестори стурбовані тим, що Європейський центральний банк може не встигнути підняти ставки, перш ніж економіка змусить його змінити курс. Зростає кількість прогнозів щодо того, що економіка єврозони може потрапити до фази економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності.

Довідка. Єврозона — група 19 держав Європейського Союзу, офіційною валютою яких є євро. Тут проживає понад 336 мільйонів європейців. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони.