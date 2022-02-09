Уже найближчої суботи, 12 лютого, відбудеться фінал нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2022". І хоча до фіналу ще декілька днів і шанси на перемогу є у кожного учасника, букмекери свого переможця вже визначили.

Про це йдеться на сайті Eurovisionworld.com.

За даними сайту, перемогу у національному відборі та можливість представляти Україну на Євробаченні у Турині (Італія) отримає Alina Pash з її піснею “Тіні забутих предків”. Шанси Аліни на перемогу оцінили у 31%.

Трохи нижчі шанси на перемогу, 23%, віддають співачці ROXOLANA та її пісні “Girlzzzz”. Замикає трійку гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania”, шанси яких оцінюють у 14%.

Шанси інших фіналістів нацвідбору на перемогу оцінили так:

Michael Soul з піснею “Demons” – 9%

Cloudless з піснею “All Be Alright” – 7%

Wellboy з піснею “Nozzy Bossy” -7%

Barleben з піснею “Hear My Words” – 5%

Our Atlantic з піснею “Moia Liubov” – 5%

Додамо, що ведучими фіналу нацвідбору будуть Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Суддями обрали співачок Тіну Кароль та Джамалу, а також члена правління Суспільного мовника Ярослава Лодигіна.

Прямий ефір фіналу нацвідбору можна переглянути на телеканалі “UA:ПЕРШИЙ” 12 лютого о 18:30.