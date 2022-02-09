Про це йдеться на сайті Eurovisionworld.com.
За даними сайту, перемогу у національному відборі та можливість представляти Україну на Євробаченні у Турині (Італія) отримає Alina Pash з її піснею “Тіні забутих предків”. Шанси Аліни на перемогу оцінили у 31%.
Трохи нижчі шанси на перемогу, 23%, віддають співачці ROXOLANA та її пісні “Girlzzzz”. Замикає трійку гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania”, шанси яких оцінюють у 14%.
Шанси інших фіналістів нацвідбору на перемогу оцінили так:
- Michael Soul з піснею “Demons” – 9%
- Cloudless з піснею “All Be Alright” – 7%
- Wellboy з піснею “Nozzy Bossy” -7%
- Barleben з піснею “Hear My Words” – 5%
- Our Atlantic з піснею “Moia Liubov” – 5%
Додамо, що ведучими фіналу нацвідбору будуть Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Суддями обрали співачок Тіну Кароль та Джамалу, а також члена правління Суспільного мовника Ярослава Лодигіна.
Прямий ефір фіналу нацвідбору можна переглянути на телеканалі “UA:ПЕРШИЙ” 12 лютого о 18:30.
- Нагадаємо, фіналістка українського нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” Alina Pash опублікувала заяву щодо звинувачень у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Раніше національна суспільна телерадіокомпанія України спільно з виробником національного відбору на “Євробачення-2022”, компанією “Френдс Про ТВ”, сповістили, що не мають доказів порушення фіналісткою Alina Pash правил конкурсу, бо виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців, і співачка надала гарантії цього.