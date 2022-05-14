Вже сьогодні, 14 травня, в італійському Турині відбудеться фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022". Українці зможуть переглянути пряму трансляцію шоу одразу на декількох ресурсах.

Про це повідомляють #Букви.

“Євробачення-2022” розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українці зможуть дивитись пряму трансляцію пісенного конкурсу та вболівати за своїх фаворитів:

– на телеканалі UA:культура

– на офіційній Facebook-сторінці Євробачення

– на сайті Суспільне Культура

– на сайті Суспільне Євробачення

– на YouTube-каналі Євробачення Україна

– у застосунку “Дія” (Послуги – Дія.TV – Канал UA: Культура)

Також можна буде прослухати “Євробачення-2022” на Радіо Промінь.

За результатами голосування двох півфіналів, які відбулись 10 та 12 травня, у фіналі виступатимуть представники таких країн:

Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry

Вірменія: Rosa Linn — Snap

Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól

Литва: Monika Liu — Sentimentai

Португалія: MARO — Saudade Saudade

Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together

Україна: Kalush Orchestra — Stefania

Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul

Нідерланди: S10 — De Diepte

Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You

Чехія: We Are Domi — Lights Off

Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black

Польща: Ochman — River

Фінляндія: The Rasmus — Jezebel

Естонія: STEFAN — Hope

Австралія: Sheldon Riley — Not The Same

Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer

Румунія: WRS — Llámame

Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano

Окрім цього, у фіналі виступатимуть представники так званої “Великої п’ятірки” – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії – які з року у рік автоматично потрапляють до фіналу, як засновники та спонсори конкурсу.

На “Євробаченні-2022” Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania”. Виступ українців у першому півфіналі вже зібрав понад 3 000 000 переглядів на YouTube – найбільше, серед всіх інших учасників.

У фіналі український гурт виступить під 12 номером. Варто зазначити, що за даними букмекерів саме українцям прогнозують перемогу на конкурсі. Шанси оцінюють у 60%. На другому місці у рейтингу букмекерів Велика Британія – 10%, а на третьому місці Швеція – 10% на перемогу.