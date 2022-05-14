Про це повідомляють #Букви.
“Євробачення-2022” розпочнеться о 22:00 за київським часом. Українці зможуть дивитись пряму трансляцію пісенного конкурсу та вболівати за своїх фаворитів:
– на телеканалі UA:культура
– на офіційній Facebook-сторінці Євробачення
– на сайті Суспільне Культура
– на сайті Суспільне Євробачення
– на YouTube-каналі Євробачення Україна
– у застосунку “Дія” (Послуги – Дія.TV – Канал UA: Культура)
Також можна буде прослухати “Євробачення-2022” на Радіо Промінь.
За результатами голосування двох півфіналів, які відбулись 10 та 12 травня, у фіналі виступатимуть представники таких країн:
- Швейцарія: Marius Bear — Boys Do Cry
- Вірменія: Rosa Linn — Snap
- Ісландія: Systur — Með Hækkandi Sól
- Литва: Monika Liu — Sentimentai
- Португалія: MARO — Saudade Saudade
- Норвегія: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana
- Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together
- Україна: Kalush Orchestra — Stefania
- Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
- Нідерланди: S10 — De Diepte
- Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You
- Чехія: We Are Domi — Lights Off
- Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black
- Польща: Ochman — River
- Фінляндія: The Rasmus — Jezebel
- Естонія: STEFAN — Hope
- Австралія: Sheldon Riley — Not The Same
- Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer
- Румунія: WRS — Llámame
- Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano
Окрім цього, у фіналі виступатимуть представники так званої “Великої п’ятірки” – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Іспанії – які з року у рік автоматично потрапляють до фіналу, як засновники та спонсори конкурсу.
На “Євробаченні-2022” Україну представлятиме гурт Kalush Orchestra з піснею “Stefania”. Виступ українців у першому півфіналі вже зібрав понад 3 000 000 переглядів на YouTube – найбільше, серед всіх інших учасників.
У фіналі український гурт виступить під 12 номером. Варто зазначити, що за даними букмекерів саме українцям прогнозують перемогу на конкурсі. Шанси оцінюють у 60%. На другому місці у рейтингу букмекерів Велика Британія – 10%, а на третьому місці Швеція – 10% на перемогу.
- Нагадаємо, 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.
- Раніше #Букви публікували текст пісні “Stefania”, з якою гурт Kalush Orchestra представляє Україну на “Євробаченні-2022”.