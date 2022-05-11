#Букви публікують текст пісні.
Kalush Orchestra — “Stefania”
Автори: Ігор Діденчук, Тимофій Музичук, Віталій Дужик
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов’ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Варто зазначити, що “Stefania” — це ода матері, де автор оспівує свої теплі спогади пов’язані з нею. Водночас композиція розповідає про старіння мами та про ностальгічне минуле. Також у пісні розповідається про труднощі у стосунках з ненькою та усвідомлення того, як багато вона зробила для соліста гурту.
Також під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну “Stefania” стала символом боротьби за свободу, завдяки численним публікаціям користувачів соціальних мереж патріотичних відеороликів, що присвячені мужній боротьбі України проти Росії.
- Нагадаємо, що 10 травня у місті Турин, Італія, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022”. Україну на конкурсі представляє гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування пройшов у фінал.
- Раніше в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Проте у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Та Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує, що видавала переможниці нацвідбору “Євробачення-2022”, виконавиці Аліні Паш документ щодо законного перетину тимчасово окупованого Криму у 2015 році через КПВВ “Чаплинка”.
- Після цього переможниця нацвідбору “Євробачення-2022” Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через поїздку до окупованого Криму, розповіла, звідки взялася фальшива довідка про її перетин адмінкордону з півостровом.
- Пізніше гучна історія з відбором учасника від України на “Євробачення-2022” добігла до завершення. Після всіх скандалів Суспільний мовник підписав контракт з гуртом “Kalush Orchestra”, який посів друге місце за результатами Нацвідбору.