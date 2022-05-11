Цьогоріч гурт Kalush Orchestra, котрий за результатами голосування на першому півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2022" пройшов у фінал, виступав з піснею "Stefania". Композиція не лише представляє Україну на змаганні, але й стала культурним символом у повномасштабній російсько-українській війні.

#Букви публікують текст пісні.

Kalush Orchestra — “Stefania”

Автори: Ігор Діденчук, Тимофій Музичук, Віталій Дужик

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов’ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Варто зазначити, що “Stefania” — це ода матері, де автор оспівує свої теплі спогади пов’язані з нею. Водночас композиція розповідає про старіння мами та про ностальгічне минуле. Також у пісні розповідається про труднощі у стосунках з ненькою та усвідомлення того, як багато вона зробила для соліста гурту.

Також під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну “Stefania” стала символом боротьби за свободу, завдяки численним публікаціям користувачів соціальних мереж патріотичних відеороликів, що присвячені мужній боротьбі України проти Росії.