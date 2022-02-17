Про це йдеться на сайті Суспільного мовника.
Рішення звернутись до “Kalush Orchestra” було прийняте на сьогоднішньому позачерговому засіданні Організаційного комітету нацвідбору.
Відомо, що “Kalush Orchestra” посів друге місце на нацвідборі “Євробачення-2022”, фінал якого пройшов 12 лютого. Гурт отримав найбільше балів, 8, від глядачів та 6 балів від суддів нацвідбору.
Переможницею відбору стала виконавиця Alina Pash, яка отримала 8 балів від суддів та 7 балів від глядачів. Ці підсумкові 15 балів дали співачці право представляти Україну на цьогорічному Євробаченні у Турині (Італія).
Проте на тлі гучного скандалу щодо можливого незаконного відвідування тимчасового окупованого Криму Alina Pash втратила можливість поїхати на конкурс.
Як нагадали в оргкомітеті нацвідбору, якщо “Суспільне” припиняє співпрацю з переможцем відбору, мовник має право вибрати нового представника з-поміж інших фіналістів.
Задля того, щоб зберегти довіру глядачів, Суспільний мовник вирішив звернутись до “Kalush Orchestra”, які посіли друге місце та отримали найбільшу підтримку у глядацькому голосуванні.
- Нагадаємо, Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях. А ведучий Національного відбору Тимур Мірошниченко розповів про плутанину в оголошенні результатів, заодно розповівши про те, що результати видають у конвертах.
- Після цього «Суспільне» пояснило, що сталося під час оголошення результатів глядацького голосування нацвідбору “Євробачення-2022”.
- Також у зв’язку з отриманою від українців інформацію стосовно того, що команда співачки Alina Pash могла підробити довідки про перетин державного кордону з Кримом, Суспільний мовник звернувся до Державної прикордонної служби України.
- Проте Державна прикордонна служба України (ДПСУ) заперечує, що видавала переможниці нацвідбору “Євробачення-2022”, виконавиці Аліні Паш документ щодо законного перетину тимчасово окупованого Криму у 2015 році через КПВВ “Чаплинка”
- Після цього переможниця нацвідбору “Євробачення-2022” Alina Pash, яка опинилася в центрі скандалу через поїздку до окупованого Криму, розповіла, звідки взялася фальшива довідка про її перетин адмінкордону з півостровом.
- Оскільки довести законність поїздки у Крим Alina Pash не вдалося, вона зняла свою кандидатуру представниці України на пісенному конкурсі.