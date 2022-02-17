Суспільний мовник звернеться до гурту "Kalush Orchestra", який на нацвідборі "Євробачення-2022" посів друге місце, з пропозицією представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Про це йдеться на сайті Суспільного мовника.

Рішення звернутись до “Kalush Orchestra” було прийняте на сьогоднішньому позачерговому засіданні Організаційного комітету нацвідбору.

Відомо, що “Kalush Orchestra” посів друге місце на нацвідборі “Євробачення-2022”, фінал якого пройшов 12 лютого. Гурт отримав найбільше балів, 8, від глядачів та 6 балів від суддів нацвідбору.

Переможницею відбору стала виконавиця Alina Pash, яка отримала 8 балів від суддів та 7 балів від глядачів. Ці підсумкові 15 балів дали співачці право представляти Україну на цьогорічному Євробаченні у Турині (Італія).

Проте на тлі гучного скандалу щодо можливого незаконного відвідування тимчасового окупованого Криму Alina Pash втратила можливість поїхати на конкурс.

Як нагадали в оргкомітеті нацвідбору, якщо “Суспільне” припиняє співпрацю з переможцем відбору, мовник має право вибрати нового представника з-поміж інших фіналістів.

Задля того, щоб зберегти довіру глядачів, Суспільний мовник вирішив звернутись до “Kalush Orchestra”, які посіли друге місце та отримали найбільшу підтримку у глядацькому голосуванні.