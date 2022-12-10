Міністр культури України Олександр Ткаченко поспілкувався із заступником державного секретаря з питань цифрових технологій, культури, медіа та спорту Великої Британії щодо організації окремої української програми під час пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Про це міністр повідомив у своєму Telegram.

“Триває наша підготовка до Євробачення-2023. І ми, і наші британські колеги прагнуть того, щоб Україна була гідно представлена на події в Ліверпулі — через її культуру, традиції, мистецтво. Ми хочемо вийти за рамки і зробити дещо більше, ніж зазвичай роблять на Євробаченні”, — сказав міністр.

Крім того, за словами Ткаченка, “говорили про те, що на час проведення конкурсу ми хочемо організувати окрему українську програму, де ми б могли представити виставки українського мистецтва та народних промислів, кінопокази, провести культурні діалоги, щоб заглибити відвідувачів в український дух”.

ДОВІДКА: раніше Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.

Попри те, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, EBU не погодила проведення “Євробачення-2023” в Україні.