Про це міністр повідомив у своєму Telegram.
“Триває наша підготовка до Євробачення-2023. І ми, і наші британські колеги прагнуть того, щоб Україна була гідно представлена на події в Ліверпулі — через її культуру, традиції, мистецтво. Ми хочемо вийти за рамки і зробити дещо більше, ніж зазвичай роблять на Євробаченні”, — сказав міністр.
Крім того, за словами Ткаченка, “говорили про те, що на час проведення конкурсу ми хочемо організувати окрему українську програму, де ми б могли представити виставки українського мистецтва та народних промислів, кінопокази, провести культурні діалоги, щоб заглибити відвідувачів в український дух”.
ДОВІДКА: раніше Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії.
Попри те, що український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, EBU не погодила проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.
- Kalush Orchestra їдуть в тур США та Канадою, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України.
- Крім того, переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому зароблені кошти передадуть фонду Сергія Притули.
- Після того, як український гурт “Kalush Orchestra” здобув перемогу на цьогорічному конкурсі “Євробачення” з піснею “Стефанія”, в Україні значно зросла кількість новонароджених дівчаток, яких називають цим ім’ям.