Шведське місто Мальме обрано для проведення 68-го пісенного конкурсу Євробачення у травні 2024 року.

Джерело: EBU

Шведська суспільна телемовна організація SVT організовуватиме конкурс Євробачення-2024 після перемоги співачки Loreen у Ліверпулі з піснею Tattoo.

Фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 11 травня 2024 року, на Мальме-Арені, а півфінали відбудуться того ж тижня, у вівторок, 7 травня і в четвер, 9 травня.

Мартін Естердаль, виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення, сказав:

“Мальме займає особливе місце в історії конкурсу, оскільки успішно провів його спочатку в 1992 році, а потім у 2013 році – після попередньої перемоги Loreen. Ми раді повернутися до цього яскравого та динамічного міста, яке продемонструвало, що має місця та інфраструктуру, які ідеально підходять для проведення найбільшої у світі події живої музики”.

Катрін Шернфельдт Джамме, голова міської виконавчої ради Мальме, зазначила:

“Ми пишаємось і раді знову вітати пісенний конкурс “Євробачення” в Мальме”.