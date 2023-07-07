Джерело: EBU
Шведська суспільна телемовна організація SVT організовуватиме конкурс Євробачення-2024 після перемоги співачки Loreen у Ліверпулі з піснею Tattoo.
Фінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення відбудеться в суботу, 11 травня 2024 року, на Мальме-Арені, а півфінали відбудуться того ж тижня, у вівторок, 7 травня і в четвер, 9 травня.
Мартін Естердаль, виконавчий супервайзер пісенного конкурсу Євробачення, сказав:
“Мальме займає особливе місце в історії конкурсу, оскільки успішно провів його спочатку в 1992 році, а потім у 2013 році – після попередньої перемоги Loreen. Ми раді повернутися до цього яскравого та динамічного міста, яке продемонструвало, що має місця та інфраструктуру, які ідеально підходять для проведення найбільшої у світі події живої музики”.
Катрін Шернфельдт Джамме, голова міської виконавчої ради Мальме, зазначила:
“Ми пишаємось і раді знову вітати пісенний конкурс “Євробачення” в Мальме”.
- Британське видання The Guardian опублікувало рейтинг усіх переможців пісенного конкурсу “Євробачення”. Пісня “1944” української співачки Джамали посіла у ньому почесне третє місце.
- У фіналі Євробачення 2023 перемогла представниця Швеції – співачка Loreen з піснею Tattoo. Україна їй також віддала найвищий бал. Також нашу країну під час оголошення балів підтримала низка держав-союзників.
- Учасники “Євробачення” від України, гурт TVORCHI, привернули увагу до вибухів у Тернополі – їхньому рідному місті.