«Євробачення-2021»: організатори назвали головні умови проведення конкурсу

Про це повідомили організатори конкурсу.

Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.

“Дух і традиція конкурсу “Євробачення” – об’єднати Європу на одній сцені, і ми все ще повні рішучості домогтися цього у травні в Роттердамі”, – заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердаль.

Усім учасникам рекомендовано пройти п’ятиденний карантин перед вильотом, також вони повинні отримати негативний результат тесту на коронавірус не пізніше ніж за три доби до вильоту.

У Нідерландах, делегації повинні бути в готелях, за винятком репетицій, живих виступів і інших заходів, пов’язаних з конкурсом.

Всіх, хто працює на Ahoy Arena, включаючи художників та пресу, регулярно тестуватимуть у спеціальному приміщенні поруч з ареною.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.