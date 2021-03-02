Covid-19 Україна

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«Євробачення-2021»: організатори назвали головні умови проведення конкурсу

"Євробачення-2021" відбудеться наживо у Роттердамі.

Вівторок, 2 березня 2021, 18:50

Про це повідомили організатори конкурсу.

Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.

“Дух і традиція конкурсу “Євробачення” – об’єднати Європу на одній сцені, і ми все ще повні рішучості домогтися цього у травні в Роттердамі”, – заявив виконавчий супервайзер конкурсу Мартін Остердаль.

Усім учасникам рекомендовано пройти п’ятиденний карантин перед вильотом, також вони повинні отримати негативний результат тесту на коронавірус не пізніше ніж за три доби до вильоту.

У Нідерландах, делегації повинні бути в готелях, за винятком репетицій, живих виступів і інших заходів, пов’язаних з конкурсом.

Всіх, хто працює на Ahoy Arena, включаючи художників та пресу, регулярно тестуватимуть у спеціальному приміщенні поруч з ареною.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.

  • 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
  • На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.
Теги: конкурс, Роттердам, Євробачення-2021, музика

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